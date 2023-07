JO Paris 2024 : visite au cœur du village des athlètes, à 1 an de la cérémonie d'ouverture

À un an jour pour jour ce mercredi 26 juillet de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les préparatifs s'accélèrent : premières répétitions, travaux, partenaires commerciaux, torche olympique dévoilée… Les annonces pleuvent depuis plusieurs semaines. Ce mercredi matin, RTL vous entraine dans les coulisses du village des athlètes, qui accueillera les sportifs le temps de la compétition.



Un véritable village, où s'organisera la vie des 14.500 champions et leur staff durant deux semaines, et dont le chantier s'apprête à entrer dans sa phase finale. Le gros œuvre est terminé, seuls quelques échafaudages et une grue - contre 37 au début de la construction - sont encore en place. "Un an ça va très vite", constate Julia Watson, directrice adjointe du village des athlètes. "Il reste cinq mois et cinq jours d'ici le 31 décembre pour qu'on finisse tous les travaux. On est dans les temps", explique-t-elle.

Certains bâtiments ont même déjà été investis. "Début 2023, en février, des centaines d'étudiants ont investi la résidence qui a été livrée sur Saint-Ouen", révèle la directrice ajointe du village, bientôt achevé. "La structure est terminée, maintenant les ouvriers travaillent à l'intérieur, ce qu'on appelle le second œuvre", poursuit Julia Wattson.

Un héritage pensé de bout en bout

Des logements, bureaux et même écoles permettront ensuite de transformer cette construction en lieu de vie, où tout a été pensé pour le quotidien urbain. "C'est un vrai quartier que l'on propose", assure Julia Watson, qui explique que des services et des équipements publics ont été aménagés pour les futurs habitants, et feront du village une partie intégrante des communes de Saint-Denis et Saint-Ouen : "les enfants pourront faire leur rentrée des classes dès septembre", précise encore Julia Watson.

C'est justement cette transition qu'il reste à mettre en place : alors que la dernière phase des travaux avant les Jeux est consacrée au mobilier urbain et au revêtement définitif de l'espace public, sa transformation pour un usage sur le long-terme se fera dans un second temps. Les clefs du village seront remis au Comité d'organisation le 1er mars 2024, indique Julia Watson, qui ajoute que le chantier devra ensuite reprendre après les JO : "On reprend les clefs fin 2024 pour finir la reconversion". Un calendrier millimétré.