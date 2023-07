Le coureur danois Jonas Vingegaard va ramener le maillot jaune sur les Champs-Élysées et remporter son deuxième Tour de France de suite. Côté français, c'est une déception pour David Gaudu, neuvième au classement général, alors qu'il visait le podium.

Le coureur de la Groupama-FDJ a ainsi déclaré : "Heureusement que ce sont les Champs et que le Tour se termine. C'était un Tour difficile, l'objectif au début, c'était d'aller chercher le podium, malheureusement l'objectif n'est pas atteint, c'est comme ça. Parfois, on se fixe des objectifs, parfois on n'y arrive pas. Dans tous les cas, qu'on fasse neuvième ou dixième, c'est un peu la même chose."

Et d'ajouter : "Je pense que c'était légitime d'avoir cet objectif, mais maintenant on va se reconcentrer sur autre chose, et surtout sur la fin de saison qui arrive. Les autres étaient plus forts. Le seul regret que l'on peut avoir, c'est d'être tombé, parce que j'avais l'air d'avoir de bonnes sensations. On ne va pas refaire l'histoire", a-t-il conclu.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Volodymyr Zelensky a promis des représailles après l'attaque sur Odessa qui a fait deux morts, une vingtaine de blessés, et qui a détruit une cathédrale orthodoxe classée à l'Unesco.

Incendies en Grèce - Ce dimanche, les flammes ravagent encore l'île grecque de Rhodes. 30.000 personnes ont été mises à l'abri, 2.000 évacuées de l'île, dont beaucoup de touristes.

Interview d'Emmanuel Macron - Le chef de l'État devrait revenir sur le remaniement qui a eu lieu cette semaine. Emmanuel Macron devrait également faire le bilan des "cent jours d'apaisement" qu'il avait promis. Et puis il devrait dresser le cap pour les prochaines semaines.