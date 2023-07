Grèce : touchée par les flammes, l'île de Rhodes évacuée en urgence

La Grèce est probablement confrontée à la plus longue canicule de son histoire. Depuis une dizaine de jours, les températures dépassent la barre des 40 degrés la journée. Ces chaleurs extrêmes alimentent les incendies. Une opération d'évacuation sur l'île de Rhodes a été réalisée, ce samedi 22 juillet.

Les habitants et les touristes de l'île ont été évacués en urgence. La situation est dramatique du côté de Rhodes. Un feu de forêt s'est déclaré sur le territoire il y a cinq jours. Et les flammes sont totalement incontrôlables. Certaines chambres d'hôtels ont même brulé dans la région de Kiotari. Au total, plus d'une trentaine de bateaux ont participé à cette opération d'évacuation.

Près de 30.000 personnes ont ainsi quitté les zones menacées par ces violents incendies. D'importants moyens sont actuellement mobilisés pour maîtriser la propagation de cet incendie avant la tombée de la nuit. Au moins cinq hélicoptères et 173 pompiers ont été notamment déployés pour combattre ce feu. Des employés d'hôtels, possiblement menacés par les flammes, ont également aidé les secours.

