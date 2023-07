Derniers coups de pédales pour Thibaut Pinot. Le cycliste français de la formation Groupama-FDJ va disputer, ce dimanche 23 juillet, la dernière étape de sa carrière sur le Tour de France. Directeur sportif de l'équipe tricolore, Marc Madiot a été ému aux larmes, ce samedi 22 juillet, au moment d'évoquer sa relation avec Pinot.

"C'est une longue histoire", explique l'ancien coureur au micro d'Eurosport France. "Je pense qu'on s'apprécie. Nous ne sommes pas intimes mais on se respecte", confie Madiot, les larmes aux yeux et la voix nouée. Madiot et Pinot, révélé au sein la formation française, se connaissent depuis plus d'une dizaine d'années.

Cette 20e étape sera chargée d'émotions pour le coureur tricolore. Le Franc-Comtois va passer près de chez lui et un virage a même été baptisé à son nom dans l'ascension du Petit Ballon. La journée du futur retraité risque bien d'être spéciale.

"Je pense qu'un jour, on se retrouvera", conclut Madiot au sujet de son protégé. Depuis l'annonce de cette retraite et tout au long de ce Tour de France, les hommages à Thibaut Pinot ont été extrêmement nombreux. Un succès lors de cette 20e étape serait une très belle fin pour le Français, déjà vainqueur à trois reprises et 3e du classement général en 2014. Marc Madiot serait, de nouveau, ému aux larmes...

