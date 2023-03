Place au second tour. Depuis ce mercredi 15 mars, il est désormais possible de s'inscrire pour le deuxième tirage au sort afin d'acquérir le précieux sésame, si convoité ces derniers temps : un billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour cela, il faut s'inscrire sur la plateforme tickets.paris2024.org avant le 20 avril 18 heures. Mais si vous aviez coché l'option des deux tirages lors de votre inscription en janvier 2023, alors vous avez dû recevoir mardi 14 mars un e-mail. Il faut le confirmer puis attendre le 11 mai prochain, date à partir de laquelle vous pouvez être tiré au sort, pour acheter vos places individuelles.

Toutes les épreuves sont désormais ouvertes à la vente. Notamment les grandes finales et bien sûr les cérémonies d'ouverture et de clôture. Vous pouvez acheter jusqu'à 30 places pour un maximum de 6 billets par session.

Quoi qu'il en coûte

Attention, si vous avez le bonheur d'obtenir des tickets lors de la première phase, il faut les déduire de votre quota. Par exemple, si vous avez déjà acheté 30 places avec des packs, vous n'aurez pas la possibilité d'en reprendre.

Et là, parfois, les prix s'envolent. Il faut en effet prévoir entre 125 et 980 euros pour les finales des épreuves reines : à savoir celles du 100m en athlétisme, en natation ou encore en basket masculin. Pour les finales du concours général féminin en gymnastique, c'est entre 125 et 690 euros ; entre 95 et 360 euros pour les grandes finales de judo. Et pour s'installer sur les quais bas pour assister à la cérémonie d'ouverture, il faudra débourser de 90 à 2.700 euros. C'est en revanche gratuit pour les quais haut.

