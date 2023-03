États-Unis : la guerre culturelle fait rage en Floride, où les livres doivent être validés par les autorités

En Floride, cette guerre culturelle est un bouleversement qui risque de fracturer le pays. Au sud de Cap Canaveral, dans un quartier de classe moyenne aux maisons basses identiques, collées les unes ou autres, Adam est fatigué et usé. Car malgré son sourire en coin, la vie de ce professeur de lycée expérimenté est devenue un enfer.

"J'ai reçu des menaces de mort. Un sondage a été fait pour savoir si je devais plutôt être pendu ou abattu par balle. Ce sont des messages téléphoniques ou sur les réseaux sociaux. J'ai alerté le FBI", raconte l'homme à RTL. Son tort : avoir critiqué cette loi qui passe à la censure tout livre utilisé en classe.

Cette mesure a stupéfait beaucoup d'enseignants, comme Isabelle. Cette franco-américaine s'occupe d'élèves de maternelle, près de Jacksonville, au nord de la Floride. "Initialement, j'ai cru que j'avais mal compris." Conséquence, des bibliothécaires revoient tous les ouvrages, les interdictions n'étant pas forcément motivées.

Le tournant conservateur

Si une telle mesure est prise, c'est parce qu'elle répond aux attentes de certains parents d'élèves. C'est le cas de Jennifer, présidente locale des "Moms for Liberty" (les mères pour la liberté, ndlr) avec, dans sa voiture des livres bannis. "Notre mission est de protéger les enfants de la pornographie. C'est la loi, ce n'est pas de l'opinion. On a contesté 250 livres et on va continuer", explique-t-elle.

Protéger de ce qui est vu comme de la pornographie, mais aussi faire barrage à un passé compliqué et difficilement assumé vis-à-vis des afro-américains.

"Ce que je n'accepte pas, c'est dire qu'une race serait meilleure qu'une autre. Vous ne voulez pas qu'en maternelle, on dise : 'Oh...parce que tu es afro-américain, tu ne vas pas faire aussi bien que ton camarade blanc'. Ou, en tant qu'élève blanc, 'à cause du passé, tu es suprémaciste'. Des choses comme ça...", continue Jennifer.

Ils veulent tout interdire ici, tout ce qui ne leur plaît pas Jenn, une habitante qui s'apprête à quitter la Floride

Cette guerre culturelle divise à tel point que des habitants de Floride veulent quitter cet État. Ils ne se sentent plus à leur place. Comme Jenn, par exemple.

Cette mère de deux enfants participe à une manifestation contre l'interdiction des livres. "On ne veut pas revivre l'Allemagne nazie", dit-elle. Jenn ne supporte plus le tournant conservateur en Floride initié par le gouverneur Ron de Santis, probable candidat à l'élection présidentielle. Elle et son mari ont pris une décision radicale : "Je suis là depuis 14 ans, mais on s'apprête à partir d'ici. Ils veulent tout interdire ici, tout ce qui ne leur plaît pas. On ne se sent pas en sécurité. Même là, je regarde autour pour voir s'il n'y a pas un fou qui va arriver avec un fusil."

À l'école, Addissyn, sa fille âgée de 9 ans, a été mise à l'écart après avoir pris la défense d'une amie qui se dit transgenre. Elle ne va plus en classe et suit désormais des cours par correspondance.

"Ce sont des questions politiques. Pourquoi les enfants devraient en subir les conséquences. On devrait déménager en Virginie, près de Washington. On pourra faire plus de choses", dit la jeune fille. Une vision inquiétante d'un pays où les Américains vont vivre dans des États correspondant à leurs valeurs.

