Réforme des retraites : le gouvernement cherche "plus que jamais" une majorité parlementaire, indique Véran

En conférence de presse ce mercredi 15 mars, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a abordé la question du texte de la réforme des retraites, l'usage du 49.3 ainsi que la grève des éboueurs.



Alors que la réforme des retraites est discutée en commission mixte parlementaire, qui cherche à aboutir à un compromis, Olivier Véran affirme que la possibilité de recourir au 49.3 lors du vote à l'Assemblée Nationale n'a pas été évoquée ce mercredi 15 mars au Conseil des ministres.

À l'inverse, le gouvernement cherche "plus que jamais" une majorité naturelle, inique son porte-parole, afin de "soutenir cette réforme urgente et cruciale pour notre pays". En conséquence, Olivier Véran appelle à un "vote de responsabilité" et "non à un vote d'adhésion" à l'Assemblée Nationale, dans le but d'obtenir la majorité nécessaire pour adopter le texte sans avoir recours à un passage en force.

Lors de sa prise de parole, Olivier Véran a également déclaré que le gouvernement accuse la maire de Paris, Anne Hidalgo, d'"imposer" aux Parisiens les répercussions de l'accumulation des poubelles, suite à la grève des éboueurs qui entrave les rues de nombreuses villes en France. "La responsabilité politique, elle incombe à la maire de Paris", a dit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, à l'issue du Conseil des ministres. Selon lui, la maire socialiste "assume" le mouvement de grève, lié à la protestation contre la réforme des retraites. Dans la capitale, on estime que plus de 6.000 tonnes de déchets jonchent actuellement la chaussée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info