publié le 13/08/2018 à 18:56

Le monde du rugby est toujours en deuil après le décès du joueur Louis Fajfrowski le vendredi 10 août. L'Aurillacois de 21 ans s'était effondré lors d’un match amical face à Rodez à la suite d'un choc violent. Après que des soigneurs l'aient aidé à se relever, il a été pris de malaises dans le vestiaire et n'a pu être réanimé.



L'autopsie de son corps a eu lieu ce lundi 13 août au matin. Si on ne connaît pas encore les causes exactes de sa mort, le décès de Louis Fajfrowski pose la question de la violence dans le rugby.

"C'est un sport qui est dangereux, rappelle ainsi au micro de RTL Olivier Magne, ancien joueur du XV de France et finaliste en Coupe du monde 1999. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives car il faut attendre l'autopsie pour connaître les conditions exactes du décès de Louis, mais toujours est-il qu'il y a, je pense, des décisions à prendre pour faire en sorte que notre sport soit moins violent".



À écouter également dans ce journal

Migrants - L'Aquarius cherche à nouveau un port pour accoster ce lundi 13 août. Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée se trouve entre l'Italie et Malte, mais les deux pays refusent de voir arriver les 141 migrants à son bord. En France, le Rassemblement national veut fermer le port de Marseille (Bouches-du-Rhône), alors que celui de Sète (Hérault) se dit prêt à accueillir le navire.



Alerte-attentat - La ville de Villeurbanne (Rhône), à côté de Lyon, a décidé d'équiper toutes ses écoles d'un boîtier alerte-attentat à la rentrée. Le bouton, bien visible et accessible, est différent de celui utilisé pour les incendies. Il permet au personnel scolaire et aux enfants de donner l'alerte en cas de présence d'un individu suspect au sein de l'établissement.



Justice - Le troisième suspect interpellé après la mort d'Adrien Perez, tué le 29 juillet dernier à la sortie d'une boite de nuit à Meylan (Isère), restera sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il est mis en examen pour "meurtre, tentative de meurtre et violence aggravée".



Société - Des milliers de caravanes investissent ce lundi 13 août le terrain de l'aérodrome de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne) pour le rassemblement religieux "Vie et Lumière" des gens du voyage. Un casse-tête organisationnel pour les autorités, qui ne les attendaient pas avant ce mercredi 15 août, qui marque le début de la fête.