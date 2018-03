publié le 11/03/2018 à 08:08

Le club de football de Lille s'enfonce un petit peu plus dans la crise. Les lillois ont fait match nul contre Montpellier samedi 10 mars. Le club nordiste reste dans la zone rouge et cela exaspère certains supporters qui ont envahi la pelouse au coup de sifflet final pour s'en prendre aux joueurs.



L'arbitre de la rencontre avait à peine sifflé la fin du match que plusieurs centaines de supporters ont pénétré sur le terrain, s'en sont pris physiquement aux joueurs et au service de sécurité. "On a presque 200 camarades et on va toujours avoir zéro tolérance avec la violence", a déclaré Marc Ingla, directeur général du LOSC. Christophe Galtier, le coach lilois, était quant à lui amère, déçu et choqué : "Il se passe quoi quand il y a envahissement et bain de foule ? On attend qu'il y ait une catastrophe, un malheur ?".

Seul le capitaine nordiste Ibrahim Amadou est venu s'exprimer, avec un message clair pour les supporters : "Ceux qui veulent revenir sur le terrain pour nous soutenir sont les bienvenus, ceux qui viennent pour faire ce genre de choses, c'est pas la peine de revenir au stade". Le propriétaire du club Gérard Lopez était quant à lui dans l'avion, afin de rejoindre Londres pour ses affaires.

À écouter également dans ce journal :

- C'est un exploit retentissant qu'ont réalisé les Bleus en rugby en battant les anglais 22 à 16.



- C'est ce dimanche 11 mars que le Front national va proposer un changement de nom. une nouvelle appellation pour écrire une nouvelle page, sans changer de ligne politique pour autant.



- Jean-Marie Le Pen n'est pas le bienvenu à ce congrès mais cela ne l'empêche pas de donner son avis.



- Emmanuel Macron poursuit sa visite d'Etat en Inde. Il a signé une vingtaine de contrats pour un montant de 13 milliards d'euros.



- C'est une journée historique en Chine : le parlement vote pour changer la constitution et permettre au président Xi Jinping de se maintenir au pouvoir sans limite de temps.



- À Cuba, la population va élire le parlement chargé d'acter le départ de Raul Castro le mois prochain



- Donald Trump promet que sa future rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un sera un succès historique.



- Une centaine de personnalités lancent un appel pour que les voies sur berge restent piétonnes. La mairie de Paris vient de prendre un nouvel arrêté et des centaines de parisiens se sont réunis pour soutenir Anne Hidalgo.



- C'est la dernière étape du Paris-Nice. Sauf surprise, c'est le britannique Simon Yates qui remportera la course.



- Il y a 40 ans exactement, Claude François nous quittait. Environ 400 personnes vont se retrouver sur la tombe de Cloclo à Paris.