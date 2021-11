Le fondateur de la célèbre écurie de F1, Frank Williams, est décédé

"Sir Franck était une légende et une icône de notre sport". L'écurie de Formule 1 Williams Racing a confirmé la mort de son fondateur, Frank Williams, ce dimanche 28 novembre. Le Britannique est décédé à l'âge de 79 ans.

"C'est avec une grande tristesse qu'au nom de la famille Williams, l'équipe peut confirmer le décès de Sir Frank Williams CBE, fondateur et ancien directeur d'équipe de Williams Racing, à l'âge de 79 ans", a annoncé l'équipe sur compte Twitter. Franck Williams a fondé son écurie éponyme dans les années 70. Une équipe avec laquelle il a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, dont neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes, avec notamment Alain Prost et Nigel Mansell.

C'est en 1975 qu'il a engagé pour la première fois des monoplaces en F1 sous son propre nom. Sir Frank a remporté sa première victoire à Silverstone en 1979 et le premier titre mondial l'année suivante avec le pilote Australien Alan Jones. En mars 1986, le Britannique est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de voiture. Il a passé les dernières décennies de sa vie dans un fauteuil-roulant.

Le PDG actuel de l'écurie, Jost Capito, a également posté un message en l'honneur du Britannique : "Il était unique et un vrai pionnier. Malgré l'adversité considérable dans sa vie, il a mené notre équipe à 16 championnats du monde, faisant de nous l'une des équipes les plus titrées de l'histoire du sport. Ses valeurs, notamment l'intégrité, le travail d'équipe, ainsi qu'une indépendance et une détermination farouches, restent la philosophie fondamentale de notre équipe et son héritage, tout comme le nom de famille Williams sous lequel nous courons fièrement. Nos pensées vont à la famille Williams en ces moments difficiles".

Le patron de la F1 Stefano Domenicali a quant à lui déclaré que le sport avait perdu "un géant". "Il a surmonté les plus difficiles des défis dans la vie et s'est battu tous les jours pour gagner sur la piste et en dehors. Nous avons perdu un membre très aimé et respecté de la famille de la F1", a-t-il réagi.