Légende de la Formule 1, l'ancien pilote Niki Lauda est décédé lundi 20 mai 2019 à l'âge de 70 ans. L'Autrichien restera également célèbre pour avoir survécu à l'un des accidents les plus impressionnants de l’histoire de la Formule 1. Sur le circuit de Nürburgring en Allemagne, le 1er août 1976, sa Ferrari avait pris feu après être partie dans le mur. Le pilote était resté plus d'une minute dans sa voiture en flammes devant les caméras du monde entier.



Après avoir affronté l'Autrichien durant plusieurs années, Alain Prost a été son coéquipier dans l'écurie McLaren en 1984 et 1985. Sur RTL, le Français rend un vibrant hommage au triple champion du monde (1975, 1977 et 1984) et évoque son terrible accident.

"Mentalement, il est revenu plus fort, sa manière de relativiser les choses, d’avoir une approche de la vie différente, c’est quelque chose. Il avait de l’humour par rapport à ça (accident de Nürburgring, Ndlr), confie Alain Prost.

Son décès est une grande perte pour le sport automobile qu'il a marqué de son empreinte. Le quadruple champion du monde français se dit "dévasté" avec une "émotion bien supérieure à ce que j'aurais pu imaginer". Alain Prost est revenu sur l'importance du pilote autrichien dans sa vie : "Quand je commençais le karting, c'était mon idole. [...] Je me suis retrouvé à le côtoyer au début des années 1980 et surtout comme équipier en 1984-85, une période vraiment formidable".

Jamais, il ne se plaignait, c'était le courage absolu Alain Prost à propos de Niki Lauda sur RTL





Le quadruple champion du monde de Formule 1 français est également revenu sur l'état d’esprit de l’Autrichien : "Il a une honnêteté intellectuelle, une sorte d’intégrité morale mais physique aussi. Regardez tout ce qu’il a eu, toutes ses opérations. Jamais il ne se plaignait, c’était le courage absolu. Donc c’est une grande tristesse de perdre des gens humainement aussi incroyables".