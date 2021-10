Formule 1 : le calendrier de la saison 2022 dévoilé

Alors qu’il reste encore six Grand Prix à disputer sur cette saison 2021, la Formule 1 a dévoilé ce vendredi 15 octobre les dates et les Grand Prix de la 73e édition du championnat du Monde qui comportera, et c’est un record, 23 courses.

Pas ou peu de surprises pour ces rendez-vous de 2022 validés par le Conseil Mondial du Sport Automobile qui accueillera pour la première fois Miami le 8 mai. Par ailleurs, le Grand Prix d'Emilie-Romagne, qui se disputera sur le circuit d’Imola, remplacera celui de Chine, ce pays n’étant pas autorisé à revenir dans le championnat que lorsque les conditions sanitaires dues à la pandémie le permettront.

Si la saison débutera le 20 mars à Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn et se clôturera le 20 novembre à Abu Dhabi, le Grand Prix de France n’est plus programmé en juin mais le 24 juillet au Castellet. Le Grand Prix d’Australie, annulé deux années consécutivement en 2020 et 2021, est lui programmé le 10 avril.

"Nous sommes ravis d'annoncer le calendrier 2022 alors que nous nous préparons à entrer dans une nouvelle ère pour le sport avec de toutes nouvelles réglementations et des voitures pour l'année prochaine conçues pour créer des courses plus proches", explique Stefano Domenicali, le président de la Formule 1. "Nous sommes impatients d'accueillir plus de fans la saison prochaine avec un calendrier fantastique et des destinations comme Miami rejoignant des sites célèbres et historiques", conclut-il.

Le calendrier complet de la saison 2022 de Formule 1 Crédit :