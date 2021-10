"Formula 1" : pourquoi Max Verstappen refuse de participer à la saison 4 de la série Netflix

Crédit : Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

C'est au cours de l'été 2021 que Netflix, plateforme de streaming, avait officialisé la diffusion d'une quatrième saison de sa série documentaire Formula 1 : Drive To Survive, qui se déroule dans les coulisses de la F1. Mais celle-ci se fera sans la présence de Max Verstappen, pilote Red-Bull qui a refusé de participer à cette nouvelle saison. C'est à l'Associated Press que le pilote Néerlandais a fait part de sa décision.

"Je comprends que cela doit être fait pour stimuler la popularité de la Formule 1 aux États-Unis. Mais de mon côté, en tant que pilote, je n'aime pas en faire partie", a expliqué le pilote Red-Bull avant le Grand Prix d'Austin.

"Ils ont inventé des rivalités qui n'existent pas vraiment. J'ai donc décidé de ne pas participer et je n'ai plus donné d'interviews parce qu'il n'y a, en fait, rien à montrer. Je ne suis pas vraiment du genre à faire dans la dramaturgie. Je veux juste des faits et des choses réelles." a justifié le pilote de 24 ans, actuellement en tête du championnat devant Lewis Hamilton.

Un coup dur pour Netflix

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont au coude à coude dans la course au titre de Champion du Monde. Netflix va alors perdre un de ses personnages principaux pour cette quatrième saison, dont le tournage est actuellement en cours.

Également interrogé, Zak Brown, Président-Directeur Général (PDG) de Red-Bull Racing a affirmé que Netflix avait pris "quelques libertés" sur le récit de la saison 2020. Le directeur sportif de l'écurie, Christian Horner, a lui admis qu'il grimaçait "constamment" lorsqu'il regardait la série.