On parle beaucoup de précarité en raison de la crise économique et de la génération "Covid" : tous ces jeunes qui vont avoir du mal à rentrer sur le marché du travail en septembre. Une petite lueur d'espoir : la Coupe du monde de rugby 2023 va recruter de jeunes apprentis en France.

"Il me paraît important que l’organisation d'un événement sportif soit responsable", explique Claude Atcher. "Cette organisation doit avoir un impact positif sur le pays. Nous avons eu la chance de travailler sur la réforme de l'apprentissage. C'est un formidable outil d'ascenseur social", ajoute le directeur général de la Coupe du monde de rugby organisée en France en 2023. "On va recruter 1.300 apprentis avant février 2021 : ils peuvent déposer leur candidature dès maintenant. Ces jeunes seront salariés. L'objectif, c'est de les former notamment à des métiers d'administration de club", indique-t-il.

Le rugby, ce n'est pas que du sport, "la Coupe du monde de rugby doit expliquer sa raison d'être : quel est son impact pour le pays ? L'emploi et la formation nous a semblé être un objectif majeur donc on a lancé ce programme 'Camus 2023' avec trois niveaux de formation : un niveau bac, bac +3 et bac + 5.", a-t-il ajouté, estimant qu'il est capital "d'inclure le sport dans la jeunesse".