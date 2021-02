Kévin Escoffier rejoint Armel le Cléac’h sur le futur Maxi trimaran Banque Populaire XI

Armel le Cléac'h et Kévin Escoffier

publié le 25/02/2021 à 12:00

Il y aura deux skippers de renom pour un défi de géant. Le Maxi Banque Populaire XI qui sera mis à l’eau d’ici fin avril, s’élancera en novembre prochain sur la Transat Jacques Vabre avec à son bord, Armel le Cléac’h qui sera associé à Kevin Escoffier, privé de bateau depuis son naufrage sur le Vendée Globe.

« C’est un privilège de pouvoir relever ce challenge, d’autant plus avec des personnalités que j’apprécie beaucoup. Pouvoir accompagner Armel dans la mise au point de Banque Populaire XI sera à coup sûr très riche en matière d’expérience. Et je ferai tout pour aider l’équipe à donner le meilleur à la Transat Jacques Vabre. »

Cette 15ème édition dont le départ sera donnée le 7 novembre prochain depuis Le Havre à destination de Fort-de-France en Martinique verra le retour de la catégorie Ultim qui devra aller jusqu’à l’archipel des îles Trindade et Martin Vaz avant de mettre le cap sur l’arrivée.

C’est ce parcours qu’empruntera Banque Populaire XI, le nouveau trimaran qui sera mis à l’eau d’ici fin avril. Un géant de 32 mètres de long et 23 mètres de large, largement inspiré de celui avec lequel Armel le Cléac’h avait chaviré en novembre 2018 au large de l’Espagne lors de la Route du Rhum.

Maxi Banque Populaire XI Crédit : Team Banque Populaire

Après la mise à l’eau prévue fin avril, l’équipe va s’atteler à la mise au point et à la fiabilisation du Maxi Banque Populaire XI. « Il y a tellement de paramètres sur ces bateaux imposants que la phase de mise au point est aussi nécessaire que délicate », souligne Armel le Cléac’h. « Kevin est un très bon marin et il y avait une vraie logique à naviguer ensemble. Nous allons débuter une longue phase d’apprentissage et je suis ravi que l’on puisse l’effectuer avec lui »