publié le 12/02/2021 à 20:15

Après plus de trois mois passés sur les eaux du monde entier, le skipper breton Maxime Sorel, âgé de 34 ans, a bouclé son premier Vendée Globe, samedi 30 janvier, en se classant à la dixième place, après 82 jours de course

Dans On défait le monde sur RTL, le navigateur a livré une information pour briller lors d'un dîner : "Saviez-vous qu'il y avait moins de 100 personnes à avoir fini un tour du monde comme celui que je viens de faire et plus de 500 personnes à être allées dans l'espace ?".

"Une équipe technique qui prépare un Vendée Globe prépare quelque chose plus dur que d'envoyer quelqu'un dans l'espace et avec pourtant beaucoup moins de moyens" ajoute Maxime Sorel, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait part à la prochaine édition du Vendée Globe, en 2024, sur un bateau à foils cette fois-ci.