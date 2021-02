Transat Jacques Vabre 2021 : destination La Martinique pour la 15e édition

publié le 11/02/2021 à 16:59

Après Carthagène en Colombie, Salvador de Bahia et Itajaï au Brésil puis Puerto Limon au Costa Rica, c’est donc l’île française des Antilles et la ville de Fort-de-France qui ont été choisies par les organisateurs de la Transat Jacques Vabre, course en double qui existe depuis 28 ans.

L’ouverture du village au Havre aura lieu le 29 octobre pour une semaine de fête et de rencontre avec les skippers, et le départ sera donné de la cité portuaire normande le dimanche 7 novembre 2021 à 13h avec quatre classes de bateaux au départ : les Ultim, les Multi50, les Imoca et les Class40.

Mais il y aura trois parcours différents. Les Class40 iront contourner les îles du Cap Vert avec une arrivée en Martinique après 4.600 milles. 30 à 40 bateaux sont attendus dans cette classe.

7.500 miles pour les Ultim

Un deuxième parcours concernera les Multi50 et les Imoca, qui iront au Sud contourner l’archipel Fernando de Noronha au large du Brésil avant de rejoindre Fort-de-France pour un parcours de 5.800 milles estimé de 13 à 14 jours. Six à huit Multi50 devraient être au départ. Les Imoca devraient être une vingtaine.

Enfin, les Ultim auront un parcours encore plus long puisque les grands trimarans descendront encore plus au Sud pour contourner l’archipel Trindade et Martin Vaz à l’Est du continent sud-américain. Le parcours jusqu’en Martinique sera de 7.500 miles et les bateaux devraient mettre 15 à 16 jours pour rallier Le Havre à Fort-de-France.

"Nous avons fait ces trois parcours pour recevoir tout le monde quasiment en même temps dans la baie de Fort-de-France avec tous les podiums en moins d’une semaine", a expliqué Francis Le Goff, le directeur de course.