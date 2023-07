JO Paris 2024 : les Français soutiennent de moins en moins l'organisation des Jeux en France

À près d'un an du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, 59% des Français estiment encore que l’organisation des Jeux en France est une "bonne chose" (20% une "très bonne chose). Mais ce soutien est en chute libre depuis septembre 2021 : - 17 points et - 10 en seulement quatre mois.

Les sondés s’inquiètent notamment du coût des Jeux (68%), de leur impact environnemental (65%), des transports (64%) et de la sécurité (63%). Ils approuvent néanmoins toujours l’organisation de la cérémonie d’ouverture sur la Seine (56%), mais là encore le soutien baisse nettement en quatre mois (-5 points).

Enfin, ils aimeraient (re)voir les judokas Clarisse Agbégnénou (24%) et Teddy Riner (28%) comme porte-drapeaux de la délégation française. La première devance la footballeuse Wendie Renard (19%), la joueuse de tennis Caroline Garcia et la nageuse Charlote Bonnet (9%). Le second est préféré au décathlonien Kevin Mayer et à Kylian Mbappé (9%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 20 et vendredi 21 juillet 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 598 amateurs de sport.

Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

