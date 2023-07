63% des Françaises et des Français ont une bonne opinion de Kylian Mbappé, une popularité élevée mais nettement inférieure aux niveaux atteints par d’autres icônes du sport français comme Teddy Riner (89%) ou Tony Parker (87%). Et l'image de l'attaquant de 24 ans se dégrade fortement : la part de Français le trouvant sympathique (70%) a perdu 10 points en 4 ans et ils ne sont plus aujourd’hui que 45% à le juger humble (-21 pts).



Sur un potentiel départ du PSG cet été lors du mercato, les supporters parisiens pensent très majoritairement que ce serait une bonne chose pour sa progression personnelle (75%) mais y voient une mauvaise chose pour le club (60%). Concernant la mort du jeune Nahel, 67% des Français estiment que Kylian Mbappé n’est pas dans son rôle quand il s’exprime sur ce sujet et 64% ne sont pas d’accord avec le contenu du message qu’il a posté.

Enfin, l’appel au calme de l’équipe de France suite aux émeutes est moins contesté : 59% des amateurs de football et près de la moitié des Français (48%) estiment qu’elle est dans son rôle quand elle prend la parole sur ce sujet. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football.

Kylian Mbappé : une image en forte baisse chez les Français comme chez les amateurs de foot Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info