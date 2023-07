JO Paris 2024 : "Il y a forcément des moments où c’est difficile", confie Tony Estanguet

Réussir les Jeux de Paris 2024, c'est son objectif. Il y met toute son énergie. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo), est à pied d'œuvre sur le terrain alors que l'événement se rapproche à grands pas. Déplacements, réunions de travail, interviews pour répondre aux diverses polémiques... Le triple champion olympique le dit lui-même : "chaque journée compte".

S'il garde la tête froide, il reconnaît la difficulté de son travail. "Avec l’ensemble des sujets que l’on a à porter, il y a forcément des moments où c’est difficile. On se demande si on va réussir à assembler les pièces du puzzle… Les gens ne se rendent pas compte : assembler le parcours de la Flamme, qui dure quatre fois un Tour de France, c’est pas rien. Je me satisfais des étapes qui sont franchies, une après l’autre.

Comment se ressource-t-il pour tenir la distance ? Tony Estanguet fait du sport. Sinon il se rend régulièrement à Pau. "Cela reste le territoire où je me ressource le mieux, explique-t-il. Car c’est là où j’ai mes repères. C'est là que je me sens bien, c’est là que j’ai ma famille. Être dans la nature dans le sud-ouest, tout de suite je recharge les batteries.

Que va-t-il faire après les Jeux olympiques de Paris ? "Fondamentalement, je suis un peu binaire, confie le patron du Cojo. J’ai besoin de mettre toute mon énergie dans un projet pour être bon. Dès que je commence à faire des plans sur la comète, sur l’après, j’ai un petit peu peur de me disperser, donc j’essaie de ne pas trop y penser. Je rêve de prendre du recul. C’est pas forcément sain de vouloir penser à ce qui serait une bonne reconversion pour moi."