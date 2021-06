JO de Tokyo : les contrôles antidopage en hausse à l'approche de l'événement

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé mercedi 16 juin, une hausse des contrôles antidopage dans le monde à l'approche des Jeux olympiques de Tokyo, malgré la pandémie de Covid-19. L'agence, basée à Montréal, a déclaré : "Tel qu'annoncé en mai, le nombre total d'échantillons recueillis par les OAD (organisations antidopage) est en rapide augmentation malgré la pandémie de Covid-19 en cours".

Selon les derniers chiffres, 24.430 échantillons ont été collectés en mai par 152 organisations antidopage. D'après le communiqué, c'est le nombre le plus élevé d'échantillons collectés depuis le début de la pandémie en mars 2020. En avril dernier, 14.560 contrôles hors compétition ont été effectués, contre 12.713 en avril 2019 et 569 en avril 2020, au moment des premiers confinements.

En mai, le chiffre a augmenté à 16.149, contre 13.691 deux ans auparavant, soit le plus grand nombre d'échantillons collectés au cours des 29 derniers mois. Les chiffres des contrôles en compétition pour mai 2021 étaient aussi les plus élevés des 15 derniers mois, avec 8.281 échantillons collectés pendant des événements et des compétitions.

Selon Olivier Niggli, le directeur général de l'AMA, "l'augmentation du nombre de contrôles dans le monde représente un effort significatif de la part des organisations antidopage face à la pandémie en cours". L'Agence mondiale antidopage "encourage vivement" les organisations antidopage "à continuer de profiter de cette période pour s'assurer que tous les sportifs en partance pour Tokyo aient fait l'objet de contrôles appropriés".