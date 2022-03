JO 2024 : comment acheter des billets pour les Jeux olympiques ?

Quel sera le programme de vos vacances à l'été 2024 ? Pour les passionnés de sport, voici une destination toute trouvée : Paris. Les Jeux olympiques d'été se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Si vous souhaitez assister à certaines épreuves, il faudra bientôt être dans les starting-blocks. Au total, 13,4 millions de tickets seront mis en vente dont 3,4 millions pour les Jeux paralympiques. La billetterie sera 100% digitale, sur un site unique pour le monde entier. Concernant les tarifs, le prix d'appel sera à 24 euros et la moitié des places devrait être à 50 euros ou moins.

Si vous souhaitez assister à plusieurs épreuves, il faudra être organisé et avoir un peu de chance. Première possibilité : avant la fin de l'année 2022, un tirage au sort sera organisé avec à la clé la vente de packs pour voir plusieurs compétitions. Si vous êtes tiré au sort, en février 2023, un créneau d'achat de plusieurs heures sera disponible pour affiner et sécuriser vos choix. Si une seule épreuve vous intéresse, rendez-vous en mai 2023 pour l'ouverture de la vente de billets à l'unité.

Pour rappel, les épreuves se disputeront dans différents lieux de la capitale mais également en régions : le tennis et la boxe à Roland Garros, le beach-volley au Champ-de-Mars, les sports équestres dans le parc du Château de Versailles ou encore le handball à Lille. Au total, 28 sports et des centaines d'épreuves auxquelles il sera possible d'assister.