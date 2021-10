JO de Paris 2024 : l'objectif de 80 médailles inaccessible pour 65% des Français

À tout juste J-1.000 des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Françaises et les Français soutiennent toujours massivement leur organisation (74%). L’objectif de 80 médailles paraît inaccessible pour deux personnes interrogées sur trois (65%), mais ce n’est pas un drame : pour la majorité des sondés (55%) la réussite de Paris 2024 ne dépend pas du nombre de médailles de la délégation française.

Enfin, six Français sur dix estiment qu’il faut limiter l’accès à la cérémonie d’ouverture sur les bords de Seine pour des questions de sécurité. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 27 et jeudi 28 octobre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 537 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en cinq points majeurs.

1. Soutien toujours massif

Le soutien de l’opinion pour le pays organisateur des Jeux est essentiel. Dernièrement, Rio et Tokyo ont dû faire face à des manifestations et à l’opposition d’une partie de la population brésilienne et japonaise pour des questions de coût en 2016 et sanitaires en 2021.

À J-1.000, Paris 2024 n’est pas dans cette situation. 74% des Français affirment que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris est une bonne chose. Ils sont même 83% chez les amateurs de sport.

JO de Paris 2024 : soutien toujours massif Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Ce niveau est en très légère baisse par rapport à début septembre (-2 points) mais reste nettement supérieur au soutien exprimé par les Français lorsque la capitale n’était que candidate (61% en avril 2016 et 69% en février 2017).

baro2 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Les Français espèrent bien pouvoir y assister

Beaucoup de Français espèrent bien pouvoir assister aux JO de Paris 2024 : 22% d’entre eux chercheront à obtenir des places. Notons que l’enthousiasme retombe légèrement par rapport à début septembre (30%) alors qu’ils venaient tout juste d’admirer les performances des sportifs à Tokyo.

C’est cependant une bonne nouvelle pour les organisateurs car tous ne pourront pas obtenir une place. 22% des Français, cela représente 11,5 millions d’adultes, sans compter les enfants et les spectateurs étrangers.

JO de Paris 2024 : les Français espèrent bien pouvoir y assister Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. L'objectif de 80 médailles paraît inaccessible… mais ce n'est pas un drame

Au lendemain de leur retour de Tokyo, les médaillés français ont été accueillis à l’Elysée pour être félicités par Emmanuel Macron. Le président ne s’est pas arrêté aux louanges, il a rapidement évoqué Paris 2024 en affirmant qu’il faudra "faire beaucoup plus". Quelques jours avant, Jean-Michel Blanquer avait évoqué un objectif de 80 médailles, estimant que c’était "ambitieux mais accessible".



Après le bilan de 33 médailles obtenues à Tokyo, la pression politique est donc totale sur le sport olympique tricolore. Les sportifs seront probablement réconfortés et sérénisés par le regard compréhensif de leurs compatriotes. Pour 65% des Français et 62% des amateurs de sport, l’objectif de 80 médailles n’est pas accessible.

JO de Paris 2024 : l’objectif de 80 médailles paraît inaccessible… Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Dans son discours aux médaillés, Emmanuel Macron a affirmé que "le succès des Jeux, ce sera le succès de nos sportifs, car ça marche comme ça". Là encore, les Français

relativisent les ambitions politiques.



Pour la majorité d’entre eux (55%), la réussite de Paris 2024 ne dépendra pas du nombre de médailles obtenues par la délégation française. Les amateurs de sport sont un peu plus partagés sur la question : 50% estiment qu’elle en dépendra, 49% qu’elle n’en dépendra pas.

… mais ce n’est pas un drame Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Limiter l’accès à la cérémonie d’ouverture pour des questions de sécurité

Dans notre sondage réalisé début septembre, 78% des Français appréciaient l’idée d’organiser la cérémonie d’ouverture sur les bords de Seine plutôt que dans un stade comme

c’est le cas traditionnellement.



C’est aussi le souhait d’Emmanuel Macron, qu’il a confirmé ces dernières semaines, mais cette organisation pose de nombreuses questions. Lundi 25 octobre, les services de

l’Etat étaient conviés à une réunion pour évoquer la sécurité des Jeux et en particulier de la cérémonie d’ouverture. Une question de débats houleux entre différents acteurs.



Certains d’entre eux estiment que la cérémonie ne pourra pas être totalement ouverte et qu’il faudra fixer une jauge pour assurer la sécurité et un niveau de 250.000 participants est évoqué. Les Français penchent quant à eux majoritairement en faveur de ce principe de jauge. 60% d’entre eux et 62% des amateurs de sport considèrent qu’il faut limiter l’accès à un certain nombre de personnes pour des questions de sécurité.

Jo de Paris 2024 : limiter l’accès à la cérémonie d’ouverture pour des questions de sécurité Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL