JO 2024 : Evan Fournier, basketteur NBA, dézingue l’organisation du tournoi olympique

"On ne peut pas laisser passer ça". Evan Fournier, basketteur NBA et taulier de l'équipe de France, est très remonté contre la décision de faire jouer le tournoi préliminaire de basket aux prochains Jeux de Paris 2024 au Parc des expositions, lieu du Salon de l'agriculture. Dur à digérer quand un lieu comme l'AccorHotels Arena de Bercy avait été envisagé.

"Nous sommes vice-champions olympiques, chez nous, et ils ne garantissent pas une vraie salle ? Si c'est le cas, ce sont des pipes et ils se foutent de nous. Et ils pensent vraiment faire jouer Team USA, ses stars qui pèsent des dizaines de millions et jouent dans des Arénas géantes tous les soirs, dans ces conditions ?" peste encore Evan Fournier auprès du journal L'Équipe.

Une délocalisation rendue nécessaire par le besoin d'avoir un plafond à 11 mètres pour le badminton, épreuve déplacée à la Chapelle dans une salle... de basket. Les amateurs de la balle orange verront donc leurs stars évoluer sous un plafond de 9 mètres lors des premiers tours.