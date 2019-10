publié le 21/10/2019 à 22:18

Une flamme, de l'or et un "clin d'oeil" à Marianne. Ces trois symboles composent le tout nouveau logo des Jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris en 2024. Il a été dévoilé par Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux ce lundi 21 octobre au Grand Rex, dans la capitale.

On peut y voir une flamme couleur or qui prend la forme d'un visage féminin, puis en dessous, l'inscription "Paris 2024". Thierry Reboul, directeur de la marque, de la créativité et de l'engagement de Paris 2024, a décrypté le logo pour nos confrères de L'Equipe : "C'est la réunion de trois symboles : la médaille d'or qui représente la performance et le dépassement de soi, la flamme olympique et paralympique pour illustrer le partage, et la Marianne, symbole des valeurs de ce pays. En additionnant ces trois symboles, on obtient l'emblème de Paris 2024 qui est un visage féminin", explique-t-il.

🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019

Ce logo va donc remplacer l'actuel, qui représentait une Tour Eiffeil colorée, agrémentée du slogan "Paris 2024" et des anneaux olympiques. "Là, on passe à une autre étape qui consiste à dire qui nous sommes, ce que l'on veut faire et où on veut aller", confie Thierry Reboul à L'Equipe.