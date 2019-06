JO 2024 : "Ça avance bien", dit Tony Estanguet sur RTL

publié le 21/06/2019 à 10:29

Ce week-end des 22 et 23 juin est une date importante pour les Jeux de Paris 2024 puisqu'il va marquer l'inauguration du premier site de l'organisation, à Vaires-sur-Marne, dans le département de Seine et Marne, où se dérouleront les épreuves d'aviron et de canoë-kayak. Tony Estanguet se réjouit du bon déroulement des travaux : "Ça fait du bien. À cinq ans des Jeux, nous sommes toujours dans les temps, dans le budget et ça avance bien. [...] C'est un équipement qui a été conçu pour qu'il soit d'abord praticable pour le grand public et que les enfants puissent découvrir ces sports-là".

Le triple champion olympique de canoë-kayak a également évoqué la fête du sport qui se déroulera partout en France samedi et dimanche : "Il faut y aller, on invite tout le monde. C'est une chance unique pour rencontrer de grands athlètes qui sont là pour faire découvrir leurs sports respectifs". Un événement qui représente selon lui parfaitement la vision portée par Paris 2024 : "C'est ça Paris 2024, c'est sortir le sport des stades et le mettre dans des endroits absolument incroyable. Cela favorise les émotions parce que le sport c'est d'abord des émotions qu'on partage. Cet événement est également utile parce que ces sports méconnus ont besoin de reconnaissance".

Concernant le renoncement de Total à sponsoriser les Jeux Olympiques, Tony Estanguet souligne que le comité "discute avec de grandes entreprises françaises" en rappelant que "97% du financement provient du secteur privé". Après le retrait de Total, il reconnaît "qu'avec certaines ça va marcher, avec d'autres non, c'est comme ça".