Jeux Olympiques 2024 : une pétition contre le logo "hypersexualisé"

publié le 24/10/2019 à 14:05

Un rond comme une médaille, sur lequel se dessine une flamme et... un visage de femme. Le logo des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024 a été dévoilé lundi 21 octobre, et les critiques pleuvent. L'une d'elle pointe du doigt l'image de la figure féminine censée représenter Marianne, allégorie de la République française.



"Une image objectivée", selon la militante féministe Rebecca Amsellem qui a lancé une pétition sur le site Change.org. "Des lèvres parfaitement dessinées, une chevelure qui rappelle les personnages féminins des mangas". Dans son texte adressé au président du comité Olympique Tony Estanguet, elle insiste sur le message que corrobore ce logo : il montre les femmes comme objets de désir sexuel. "L'objectivation récurrente des femmes fait partie des nombreuses violences que les femmes subissent dans notre société", écrit-elle.

L'autrice de la newsletter hebdomadaire féministe Les Glorieuses souhaite donc que ce logo soit changé. "Ce n’est pas une question de goût, c’est une question de représentation. On ne peut pas en 2019, en France, représenter une Marianne hypersexualisée." La pétition rassemblait 333 signatures jeudi midi.

La Marianne serait-elle devenue une héroïne de manga japonais dessinée dans un café latte ?

Pourquoi il faut changer le logo sexiste des JO 2024 dans la newsletter @Les_Glorieuses de la semaine https://t.co/VvpDKVPB7e pic.twitter.com/5l8WXsj3lE — Rebecca Amsellem (@R_Amsellem) October 23, 2019