JO 2022 : Quentin Fillon Maillet est "quelqu'un de réfléchi", confie Jean-Claude Killy sur RTL

Au micro de Jour J, Jean-Claude Killy, triple champion olympique de ski alpin des JO de 1968, raconte qu'il a rencontré Quentin Fillon Maillet, champion olympique avant son départ pour les Jeux d'Hiver de Pékin.

Cette jeunesse sportive est "absolument magnifique. Le ski a beaucoup évolué évidemment (...) donc mon œil là-dessus est extrêmement positif, curieux et admiratif quelque part", confie Jean-Claude Killy à Flavie Flament dans son émission Jour J diffusée mardi 15 février. "Si vous me parlez de Quentin, j'ai vu qu'il avait parlé de notre rencontre juste avant ses Jeux Olympiques donc je me permets d'en parler. Il est venu manger un poulet dans ma cuisine avant de partir et j'ai vu là quelqu'un de réfléchi, une espèce de vieille âme avec un caractère profond", décrit le triple médaillé olympique.

"Il n'a posé que trois questions. C'étaient les trois bonnes questions et en fait mes réponses il les connaissait, mais il voulait simplement avoir la confirmation de quelqu'un qui était passé par là, c'est-à-dire arriver aux Jeux Olympiques favori et ça ce n'est pas facile à faire", continue-t-il. "Je crois qu'il est mieux équipé intellectuellement que je ne l'étais (aux JO de Grenoble, ndlr) (...) et puis il se réfère toujours à son équipe et ses équipiers, sans lesquels on ne va nulle part et ça c'est quelque chose qu'on a en commun. Je n'aurais jamais existé sans l'équipe de France alors qu'on est dans un sport individuel", conclut Jean-Claude Killy.

