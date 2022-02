JO 2022 : le programme de mardi 15 février en heures françaises avec Fillon Maillet en relais

Où va s'arrêter la razzia de Quentin Fillon Maillet sur ces Jeux d'hiver 2022 de Pékin ? Sacré champion olympique de poursuite après son titre sur l'individuel et ses deux médailles d'argent en relais mixte et en sprint, le biathlète de 29 ans vise une nouvelle couronne sur le relais masculin, mardi 15 février. Rendez-vous à 7h30 heure française. "QFM" sera accompagné de Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Fabien Claude.

La France alignera l'une de ses premières chances de médaille du jour dès 2h30 avec Tess Ledeux, qualifiée pour la finale du slopestyle en ski freestyle. À 4h débutera la descente dames en ski alpin avec au départ Romane Miradoli, Camille Cerutti, Laura Gauché et Tiffany Gauthier.

Eux viseront un authentique exploit : d'une part Mattéo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et Laurent Mühlethaler en combiné nordique (grand tremplin). L'épreuve de saut débute à 9h, celle de ski de fond à 12h. D'autre part Dorian Hauterville et Romain Heinrich en bobsleigh à deux (3e manche à 13h15, 4e et dernière manche à 14h50).

Le programme de mardi 15 février :

En gras, les 9 épreuves délivrant des médailles.

Biathlon :

7h30 - Relais hommes

Bobsleigh :

13h15 - Bobsleigh à deux hommes : 3e manche

14h50 - Bobsleigh à deux hommes : 4e et dernière manche

Combiné nordique (grand tremplin) :

09h00 - Saut à ski

12h00 - Ski de fond

Curling (tournoi hommes, 1er tour) :

02h05 - Comité olympique russe - Norvège

02h05 - Canada - Chine

02h05 - Suisse - États-Unis

02h05 - Suède - Danemark

13h05 - Suède - Grande-Bretagne

13h05 - Italie - États-Unis

13h05 - Norvège - Chine

13h05 - Comité olympique russe - Canada

Curling (tournoi femmes, 1er tour) :

07h05 - Chine - Comité olympique russe

07h05 - Suède - Danemark

07h05 - États-Unis - Suisse

07h05 - Grande-Bretagne - Japon

Hockey sur glace (tournoi hommes, 8es de finale) :

05h10 - Slovaquie - Allemagne

05h10 - Danemark - Lettonie

09h40 - République tchèque - Suisse

14h10 - Canada - Chine

Patinage artistique :

11h00 - Programme court femmes

Patinage de vitesse :

07h30 - Poursuite par équipe femmes : demi-finales

09h28 - Poursuite par équipe femmes : finale

07h52 - Poursuite par équipe hommes : demi-finales

09h47 - Poursuite par équipe hommes : finale

Ski alpin :

04h00 - Descente femmes

Ski freestyle :

02h30 - Slopestyle femmes : finale

05h30 - Slopestyle hommes : tour préliminaire

Snowboard :

02h30 - Big Air femmes : finale

06h00- Big Air hommes :finale