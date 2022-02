JO 2022 : le programme complet du ski alpin en heures françaises

Si les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 seront officiellement lancés vendredi 4 février au cours d'une cérémonie d'ouverture prévue à 20h heure locale, 13h heure française, il faudra attendre le dimanche 6 février pour le début des épreuves de ski alpin. La descente messieurs, moment toujours très attendu des Jeux, débutera à 4h heure française, sauf report en raison des conditions météo.

Deux Français sont attendus après leur superbe performance à Kitzbühel le vendredi 21 janvier : Johan Clarey a pris la 2e place derrière le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, leader de la Coupe du monde de la spécialité, Blaise Giezendanner la 3e. Les autres favoris sont les Suisses Beat Feuz et Marco Odermatt, l'Autrichien Matthias Mayer ou l'Italien Dominik Paris.

Mais bien sûr, les chances de médailles reposent en premier lieu dans le camp bleu-blanc-rouge sur Alexis Pinturault en slalom, slalom géant et combiné, Clément Noël en slalom, Mathieu Faivre en slalom géant et Tessa Worley en slalom géant chez les femmes. Découvrez le programme complet avec leurs jours et leurs heures de passage.

JO 2022 : le programme du ski alpin en heures françaises

Dimanche 6 février :

04h00 - Descente hommes



Lundi 7 février :



03h15 - Slalom géant femmes : 1re manche

06h45 - Slalom géant femmes : 2e manche



Mardi 8 février :



04h00 - Super-G hommes



Mercredi 9 février :

03h15 - Slalom femmes : 1re manche

06h45 - Slalom femmes : 2e manche



Jeudi 10 février :



03h30 - Combiné messieurs : descente



07h15 - Combiné messieurs : slalom



Vendredi 11 février :



04h00 - Super-G femmes



Dimanche 13 février :



03h15 - Slalom géant hommes : 1re manche



06h45 - Slalom géant hommes : 2e manche



Mardi 15 février :



04h00 - Descente femmes





Mercredi 16 février :

03h15 - Slalom hommes : 1re manche



06h45 - Slalom hommes : 2e manche





Jeudi 17 février :

03h30 - Combiné femmes, descente

07h00 - Combiné femmes, slalom



Samedi 19 février :

05h46 - Épreuve par équipes mixte