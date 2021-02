publié le 19/02/2021 à 19:14

La France attendait cela depuis plus d'un demi-siècle. Le skieur Mathieu Faivre, en difficulté depuis plusieurs saisons, a créé la sensation en devenant vendredi champion du monde du géant trois jours après son titre en parallèle.

Difficile pour le skieur de réaliser son exploit dans les premiers instants. "Petit à petit, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, il y a un moment où je n'y ai vraiment pas cru. Avec le recul et la pression qui redescend, je me suis dit : "c'est fait, elles sont là", c'est un sacré moment."

En termes d'émotion, Mathieu Faivre confesse être à "12/13" sur une échelle de 1 à 10. À l'arrivée, le champion a un temps pris sa tête dans ses mains. "Énormément de choses défilent, raconte-t-il, les moments compliqués qui reviennent en mémoire, car depuis quelques saisons, je n'avais pas le niveau de ski que j'attends. Quand je comprends que je suis champion du monde, il y a eu un moment où je me suis pris la tête dans les mains."

Mathieu Faivre entre dans la légende du ski alpin français, succédant à Jean-Claude Killy, champion du monde de géant il y a 53 ans. Cette victoire intervient alors que le monde de la montagne à l'arrêt en raison des mesures sanitaires.

"Bien entendu qu'on y pense, explique le skieur. On est les premiers concernés, si l'industrie du ski ne fonctionne pas, c'est nos revenus et nos moyens pour s'entraîner qui disparaissent. Je suis impliqué directement dans cette situation, plus que délicate, c'est regrettable que tout soit arrêté de la sorte et qu'on mette autant de monde dans des difficultés, qui, j'espère ne seront pas rédhibitoires pour la suite."