Jeux Paralympiques 2021 : Lamirault et Molliens décrochent la 10e médaille d'or pour la France

Trois de plus qui font dix médailles d'or pour la délégation français aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Quelques heures après le sacre du cycliste Kévin Le Cunff dans la course en ligne (catégorie C4-C5), et quelques minutes après le doublé de Stéphane Houdet et Nicolas Peifer en tennis fauteuil, Fabien Lamirault et Stéphane Molliens ont remporté la finale de l'épreuve de tennis de table par équipes masculines (classe 1-2) ce vendredi 3 septembre.

La France totalise désormais 51 médailles : 10 en or, 13 en argent et 28 en bronze. Elle grimpe du 13e au 11e rang au classement des nations. Il reste deux journées de compétitions pour tenter de passer devant l'Azerbaïdjan (11 médailles d'or), voire l'Italie (13). Avec 175 récompenses dont 82 du plus beau des métaux, la Chine devance la Grande-Bretagne et la Russie sous pavillon olympique.