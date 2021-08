Jeux Paralympiques 2021 : Charles-Antoine Kouakou décroche la 6e médaille d'or française

La délégation bleu-blanc-rouge a décroché trois médailles de plus aux Jeux Paralympiques de Tokyo, mardi 31 août, pour porter son total à 33, à seulement deux unités de l'objectif fixé à 35 avant l'événement. Après le bronze du cycliste Alexandre Léauté dans le contre-la-montre sur route (catégorie C2) et l'or du tandem Alexandre Lloveras-Corentin Ermenault, toujours en contre-la-montre sur route, Charles-Antoine Kouakou est à son tour monté sur la plus haute marche du podium sur 400 mètres (catégorie T20).

Pour ses premiers Jeux, l'athlète de 23 ans, natif de Paris, a bouclé le tour de piste en 47 secondes et 63 centièmes devant le Vénézuélien Luis Felipe Rodriguez Bolivar (47"71) et le Britannique Columba Blango (47"81). Il s'agit du cinquième podium de l'athlétisme français paralympique après notamment la médaille d'argent de la présidente du comité paralympique et sportif français Marie-Amélie Le Fur en saut en longueur (catégorie T64).

C'est aussi la troisième médaille du sport adapté français, le pendant du handisport pour les personnes en situation de handicap cognitif, puisque Léa Ferney (argent) et Lucas Créange (bronze) avaient ouvert la voie en tennis de table. Dans le détail, la France affiche 6 médailles d'or, 9 en argent et 18 en bronze. Elle pointe au 13e rang des nations. Ces Jeux Paralympiques se terminent dimanche 5 septembre.