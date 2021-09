Jeux Paralympiques 2021 : Houdet et Peifer sacrés, 9e médaille d'or pour la France

Crédit : AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Stéphane Houdet (en haut) et Nicolas Peifer à New York le 12 septembre 2020

Deux de plus qui font neuf médailles d'or pour la délégation français aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Quelques heurs après le sacre du cycliste Kévin Le Cunff dans la course en ligne (catégorie C4-C5), Stéphane Houdet et Nicolas Peifer ont conservé leur titre en tennis fauteuil.

La paire française a battu les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid (7-5, 0-6, 7-6) dans un remake de la finale de Rio il y a cinq ans. À 50 ans, Stéphane Houdet, qui compte 23 titres du Grand Chelem en simple et en double, garnit son palmarès d'une cinquième médaille paralympique, une troisième en or.

Quand l'arbitrage vidéo a confirmé le point français, Nicolas Peifer a fondu en larmes et Stéphane Houdet s'est précipité vers les membres de la délégation française présentes pour leur réclamer un de leurs drapeaux tricolores suspendus dans les gradins vides. La France totalise désormais 50 médailles : 9 en or, 13 en argent et 28 en bronze. Elle pointe au 13e rang au classement des nations.