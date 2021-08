Crédit : CHEN JIANLI / XINHUA / Xinhua via AFP

Aramitsu Kitazono, un judoka japonais malvoyant, a été percuté jeudi 26 août par la e-Palette, une navette autonome dans le village paralympique de Tokyo. Ce sont les organisateurs et Toyota, fabricant de la navette et sponsor, qui l'ont annoncé vendredi. Malgré quelques contusions, l'athlète est en bonne santé mais a dû se retirer de la compétition en raison des nombreuses semaines de soins que ses blessures nécessitent (contusions à la tête et aux jambes).

Le Japonais devait concourir dans la catégorie des 81 kg à partir de samedi 28 août. Le service de ces navettes électriques a été complètement suspendu depuis et le constructeur automobile Toyota "coopère totalement avec la police" sur l'incident, a déclaré le groupe de son côté dans un communiqué, présentant ses "profondes excuses".

D'après les médias locaux, le bus tournait à une intersection au sein du Village quand il a heurté le judoka, et ce malgré le fait que des opérateurs se trouvaient à bord du véhicule, une mesure de sécurité destinée notamment à prévenir les accidents. Selon un quotidien japonais, ces derniers ont vu le sportif mais pensaient qu'il s'arrêterait à l'approche de la navette. La navette roulait à une vitesse d'environ 2 km/h, a précisé le PDG de Toyota.

Cinq autres personnes se trouvaient à bord, et aucun des occupants du véhicule n'a été blessé selon les autorités locales. Les navettes autonomes e-Palette de Toyota circulaient auparavant 24 heures sur 24 dans le Village paralympique, pour faciliter les déplacements des sportifs sur le site. Elles avaient aussi été en service précédemment durant les Jeux olympiques.