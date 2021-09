Jeux Paralympiques 2021 : 54 médailles, 11 en or... le bilan des Français

Objectif pulvérisé : alors que la délégation française se rendait aux Jeux Paralympiques de Tokyo dans l'espoir d'obtenir 35 médailles, elle revient dans l'Hexagone avec un total de 54 médailles, dont 11 en or. La page se tourne à Tokyo ce dimanche 5 septembre, et la maire de Paris Anne Hidalgo a reçu le drapeau paralympique des mains du président du comité international paralympique (CIP), Andrew Parsons, lors de la cérémonie de clôture.

Avec ce bilan, c'est le regard plein d'espoir et d'ambition que les parathlètes français se tournent vers Paris 2024, où l'objectif sera de 60 médailles à domicile, s'est projeté dimanche le Comité paralympique et sportif français (CPSF). Cette ambition "prudente" de 35 podiums, fixée avant les Jeux, avait été désignée en raison des incertitudes causées par la situation sanitaire qui a annulé et reporté beaucoup de compétitions, et empêché aussi certains sportifs de participer.

"Ce cap avait été fixé parce qu'à Rio, l'équipe de France était revenue avec 28 médailles. Il y en avait eu un peu plus, 42, à Londres", a détaillé le chef de mission de la délégation française et directeur des sports du CPSF Jean Minier. "Donc on avait fixé un nombre entre les deux avec l'Agence nationale du sport par manque de visibilité sur l'adversité car il y a eu très peu de rencontres internationales qui se sont tenues durant la pandémie", dit-il.

Le bilan en détails

Deux dernières médailles en badminton ont garni le tableau français dimanche, une d'argent obtenue en double mixte par Faustine Noël et Lucas Mazur, ainsi qu'une d'or décrochée par ce dernier en simple. La 11e seulement pour l'équipe de France qui figure au 14e rang du tableau final, derrière des délégations plus pauvres en médailles mais mieux loties en titres. "Il faudrait faire beaucoup plus de médailles d'or pour être présent au classement des nations car tout se joue sur l'or", a reconnu Jean Minier.

Dans le détail, les Bleus ont donc glané 54 médailles, 11 en or, 15 en argent et 28 en bronze. Les sports qui ont rapporté le plus de médailles à la délégation française sont le cyclisme sur route avec 11 médailles (3 en or, 3 en argent, 5 en bronze) et le tennis de table, là aussi 11 médailles (2 en or, 2 en argent, et 7 en bronze). Les Bleus ont également remporté 8 médailles en athlétisme et 5 médailles en natation et cyclisme sur piste.

Les hommes ont été plus prolifiques avec 38 médailles, contre 13 pour les femmes et 3 en épreuves mixtes. Enfin, le cycliste Alexandre Léauté quitte Tokyo comme le plus médaillé côté français avec 4 médailles en cyclisme sur route et sur piste (1 en or, 1 en argent, 2 en bronze). On notera aussi les 3 médailles remportées par Florian Jouanny et Loïc Vergnaud, en cyclisme sur route également.