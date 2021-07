À l'approche de l'élection présidentielle, Anne Hidalgo est dans les starting blocks et prête à faire des concessions. Ces dernières années, la maire de Paris a été très critiquée pour ses aménagements dans la capitale, du mobilier urbain aux pistes cyclables en passant par les problèmes de propreté. Le mécontentement s'est d'ailleurs cristallisé sous le hashtag #saccageparis, alors certains équipements contestés vont être retirés, ou au moins améliorés.



La mairie de Paris veut aller vite et fort avec un plan de désencombrement de l'espace public qui commencera dès la rentrée. 2.000 panneaux jugés inutiles seront alors enlevés, tandis que 150 bancs, surnommés champignons, seront supprimés. "Il n'y a pas de fin des travaux à Paris, cela fait 1.000 ans que la capitale est en travaux", assure Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, "le jour où les travaux vont s'arrêter, ce sera particulièrement inquiétant pour Paris et pour la France donc préparons-nous à un travail de transformation en permanence".

Actuellement, des plots jaunes sont utilisés pour matérialiser les nouvelles pistes cyclables. Ces derniers seront remplacés par des couleurs moins criardes, l'une des demandes phares du mouvement #SaccageParis, qui reproche à l'équipe municipale une capitale sale et abandonné, sur les réseaux sociaux. "Quand les citoyens nous interpellent, même si ce sont des opposants, cela mérite d'être écouté, respecté et qu'on puisse en tirer les enseignements", poursuit Emmanuel Grégoire. Selon lui, le mouvement #SaccageParis, "aussi injuste et excessif a-t-il pu nous paraître, n'a pas été inutile".

La majorité municipale promet ainsi un Paris plus esthétique et sobre dans les mois qui viennent. L'opposition, elle, demande à voir.

