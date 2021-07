Jeux Olympiques 2021 : Sarah-Léonie Cysique fait part de sa "frustration" sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur toys les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter vers les épreuves du lendemain.

Première invitée de l'émission du lundi 26 juillet, la judoka Sarah-Léonie Cysique, médaillée d'argent en judo après s'être inclinée en finale des -57 kg sur un carton rouge pour une action jugée dangereuse... pour elle-même. Elle est retombée sur la tête lors d'un mouvement initié par son adversaire, la Kosovare Nora Gjakova.

"C'est vrai que j'ai ressenti de la frustration, confie la sportive de 23 ans (...) La fille en face a essayé de me contrer et m'a amené dans cette position". "J'ai trouvé ça très injuste de la part des arbitres de me faire payer une erreur qui n'était pas mienne, mais c'est le jeu et dans un sport comme ça on ne peut pas vraiment contester la décision".

Elle était la première française à concourir dans ces JO et a été première à rentrer en France, lundi 26 juillet. "Un peu fatiguée mais contente d'être là", Anaïs Michel, 7e de la finale des -49 kg en haltérophilie, était en studio pour raconter son expérience. "Oui, je suis satisfaite de ma prestation (...) Sans regret, j'ai donné tout ce que j'avais".