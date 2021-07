Jeux Olympiques 2021 : Manon Brunet en bronze, 5e médaille pour la France

La jeunesse continue de porter la délégation bleu-blanc-rouge en ce début des Jeux Olympiques de Tokyo. Après Luka Mkheidze (25 ans, bronze chez les -60 kg en judo), Amandine Buchard (26 ans, argent chez les -52 kg en judo) et Romain Cannone (24 ans, or en épée), Sarah-Léonie Cysique (23 ans) puis Manon Brunet (25 ans) ont décroché lundi 26 juillet les 4e et 5e médailles françaises.

La première a d'abord pris de l'argent en judo. La déception l'emporte toutefois avec une défaite en finale des -57 kg face à la Kosovare Nora Gjakova pour une action jugée dangereuse... pour elle-même. Un peu moins d'une heure plus tard, Manon Brunet a remporté son match pour la médaille de bronze au sabre, grâce à une victoire éclatante face à la Hongroise Anna Marton 15 touches à 6.



Après sa victoire, la jeune femme au regard clair et déterminé, très concentrée pendant tout le match, s'est effondrée en larmes dans les bras de ses coéquipières, Charlotte Lembach, Cécilia Berder et Sara Balzer, ainsi que des fleurettistes français restés pour l'encourager. Malheureuse il y a cinq ans lorsqu'elle avait terminé 4e des Jeux de Rio, la vice-championne d'Europe en 2019 aura l'occasion de mettre une autre médaille autour de son cou lors de la compétition par équipes programmée samedi 31 juillet.