Jeux Olympiques 2021 : Tom Daley, le plongeur qui a ému internet

"Je suis un homme gay et désormais champion olympique". Voici les premiers mots prononcés par Tom Daley, le Britannique de 27 ans, champion olympique de plongeon synchronisé à 10m avec Matty Lee. Il prend sa revanche lors de sa 4e participation aux Jeux, après les déceptions de Londres et Rio.

Avec 471,81 points, la paire britannique a devancé les paires chinoises et russes, offrant à Tom Daley ce titre après lequel il court depuis si longtemps. Un titre qu'il savoure particulièrement. "Je me sens fier, et puissant, parce que quand j'étais jeune, j'avais l'impression que je n'allais jamais réussir à accomplir quoi que ce soit à cause de qui j'étais" poursuit le champion d'Europe 2020 après sa médaille d'or.

Après ses premiers Jeux à Pékin à l'âge de 14 ans, Tom Daley était vu comme un enfant prodige. Si ce résultat était anecdotique à ce moment-là, tout bascule à Londres en 2012, devant son public. Une médaille de bronze vécue comme un véritable échec en individuel et une quatrième place en synchronisé, il est vivement critiqué pour ses performances, quelques mois après la perte de son père d'un cancer.

Idole de la cause LGBT+

Désormais père d'un enfant depuis 2018, il s'est marié en 2017 avec le scénariste américain Dustin Lance Black, lauréat d'un oscar pour Harvey Milk, Tom Daley est devenu une icône de la communauté LGBT+. En 2013, il fait son coming-out alors qu'il est dans la phase montante de sa carrière, chose encore très rare chez les sportifs, encore aujourd'hui. Il prend souvent la parole pour défendre les droits de ces communautés et changer les choses dans le monde du sport.

Il partage énormément son quotidien et ses entraînements sur les réseaux sociaux ou il est suivi par plus de 2,1 millions de personnes sur Instagram. Alors qu'il est déjà très apprécié du public outre-Manche, l'athlète de Plymouth va viser le doublé, avec l'épreuve individuelle de plongeon, à suivre le 6 août.