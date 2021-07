Jeux Olympiques 2021 : le programme de vendredi 23 juillet en heures françaises

Matthieu Androdias et Hugo Boucheron à Rio le 9 août 2016

Après le softball chez les dames et le football chez les dames puis chez les hommes, c'est au tour de l'aviron et du tir à l'arc de débuter à Tokyo, vendredi 23 juillet, au troisième jour de compétition et quelques heures avant la cérémonie d'ouverture (13h heure française). Aucune médaille n'est toutefois à attendre, les premières étant distribuées samedi 24 juillet.

En aviron, la France n'est pas représentée en skiff, dont les séries débutent à 1h30. En revanche, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias sont alignés en deux de couple messieurs (3h30), cinq ans après avoir terminé 6e à Rio. Suivront Hélène Lefebvre et Elodie Ravera-Scaramozzino en deux de couple dames (4h).

Elles aussi espèrent faire mieux qu'en en 2016 (5es). Enfin, Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul, Marie Jacquet et Emma Lunatti sont en lice dans les séries du quatre de couple dames.

Barbelin et Valladont valeurs sûres en tirs à l'arc

En tir à l'arc, Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont doivent d'abord franchir le tour préliminaire en double mixte avant de rêver de pouvoir offrir à la France sa première médaille le lendemain. Valladont avait décroché la médaillé d'argent à Rio en individuel. Sont également présents à Tokyo Thomas Chirault et Pierre Plihon.

JO Tokyo 2021 : le programme de vendredi 23 juillet

Aviron :

01h30 : Skiff messieurs, séries

02h30 : Skiff dames, séries

03h30 : Deux de couple messieurs, séries

04h00 : Deux de couple dames, séries

04h30 : Quatre de couple messieurs, séries

04h50 : Quatre de couple dames, séries



Tir à l'arc :

02h00 : Individuel dames, tour préliminaire

02h00 : Par équipes dames, tour préliminaire

06h00 : Individuel messieurs, tour préliminaire

06h00 : Par équipes messieurs, tour préliminaire

06h00 : Par équipes mixtes mixte, tour préliminaire

Cérémonie d'ouverture à partir de 13h.