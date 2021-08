Jeux Olympiques 2021 : combien rapporte une médaille aux athlètes français ?

Remporter une médaille aux Jeux Olympiques reste la plus prestigieuse des récompenses pour de nombreux sportifs. Résultat d'années de labeur, celle-ci représente également une source de revenu importante qui varie en fonction des pays.

Le Comité olympique ne rémunère aucun champion. Chaque pays fixe en amont la prime des athlètes en fonction de leur médaille. Ainsi, l'État français verse une prime de 65.000 euros aux champions olympiques. Pour une médaille d'argent, cette récompense monte à 25.000 euros et 15.000 euros pour le bronze. Ce revenu est d'ailleurs plus élevé à Tokyo qu'à Rio en 2016, où une médaille d'or rapportait 50.000 euros, l'argent 20.000 euros et le bronze 13.000 euros, selon La Dépêche. Les athlètes paralympiques ont droit aux mêmes primes en cas de victoire.

Les entraîneurs des athlètes ont droit à la moitié de cette somme. L'Agence nationale du sport récompense également les Fédérations à hauteur de 35.000 euros pour une médaille d'or, 15.000 euros pour l'argent et 8.000 euros pour le bronze.