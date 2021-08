JO 2021 : Mayer, hand et basket dames... Tous les Français en lice mercredi 4 août

Avec les judokas Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner, il faisait figue au coup d'envoi de ces Jeux Olympiques de principale chance de médaille d'or pour la France à Tokyo. C'est toujours le cas 12 jours plus tard, après que la première a répondu aux attentes et que le deuxième a pris du bronze en individuel. Kevin Mayer entre en scène mercredi 4 août, avec l'objectif de devenir champion olympique de décathlon pour la première fois.

Le recordman du monde (depuis septembre 2018) doit effectuer les cinq premiers de ses "dix travaux d'hercule" : 100 m à partir de 2h, saut en longueur à partir de 2h55, lancer de poids à partir de 4h40, saut en hauteur à partir de 11h30 et 400 m à partir de 14h30. Sauf pépin, il reviendra le lendemain pour le 110 m haies, le 1.500 m, la perche, le disque et le javelot.

Toujours en athlétisme, eux visent une médaille sur une seule épreuve : Quentin Bigot en finale du lancer de marteau (13h15), Gabriel Tual dans celle du 800 m messieurs (14h05).

Ils visent aussi la médaille

Au lendemain de la médaille de bronze décrochée par l'équipe masculine de vitesse en cyclisme sur piste (Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier), la 24e au total la collection française peut d'abord s'agrandir avec Lara Grangeon de Villele, alignée sur le 10 km de natation en eau libre, comprenez en mer. Départ dès 23h30, dans la nuit de mardi à mercredi.

Il faudra ensuite regarder du côté du skateboard avec l'épreuve du Parc dames avec Madeleine Larcheron. Tour préliminaire à partir de 2h, éventuelle finale à 5h30. En voile, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont 2es avant l'ultime régate de 470 dames prévue à 8h33, avec donc de sérieux espoirs de podium, voire de titre.

En équitation, place saut d'obstacles individuel (12h) Mathieu Billot (sur Quel Filou 13), Nicolas Delmotte (Urvoso du Roch) et Pénélope Leprevost (Vancouver de Lanlore). Enfin, en natation artistique, Charlotte Tremble et Laura Tremble sont alignées en duo dames à partir de 12h30.

Quarts pour les handballeuses et les basketteuses

En sports collectifs, au lendemain des qualifications des handballeurs et des basketteurs pour le dernier carré, pour retrouver respectivement l'Egypte et la Slovénie, c'est aux filles de jouer. Les Bleues du hand défient les Hollandaises 13h45, celles du basket se frottent à l'Espagne 15 minutes plus tard (14h).

Franchir les qualifications

Pour eux, il s'agit de faire un pas vers les finales attribuant les médailles. En athlétisme, Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde disputent les demi-finales du 110 m haies à partir de 2h, Amandine Brossier celles du 400 m dames à partir de 12h30. En haltérophilie (-57 kg), Mathilde Rivière dispute son 8e de finale peu après 4h30 face à la Mongole Khongorzul Boldsaikhan. Éventuel quart dans la foulée, demie après 11h15.



Les représentants du jour en canoë-kayak en ligne sont Maxime Beaumont en K1 200 m messieurs (séries à 2h30, quarts à 5h), Manon Hostens en K1 500 m dames (séries à 3h40, quarts à 5h50), Quentin Burger et Etienne Hubert en K2 1.000 m messieurs (séries à 4h22, quarts à 6h18).



En cyclisme sur piste, les médaillés de bronze par équipes en vitesse reviennent pour l'épreuve individuelle. Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier disputent les qualifications à 15h30. Les 32es de finale sont prévus à 8h35, les 16es à 10h13. En keirin dames, Coralie Demay et Mathilde Gros sont alignées au 1er tour à partir de 9h10.



Céline Boutier et Perrine Delacour entrent de leur côté en lice sur le parcours de golf. Départs respectifs à 3h03 et 3h47. Au plongeon, Alaïs Kalonji s'élance de la plateforme à 10 m à partir de 8h. En escalade, Julie Chanourdie et Anouck Jaubert disputent la vitesse à 10h, le bloc à 11h et la difficulté à 14h10.