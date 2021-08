Jeux Olympiques 2021 : le programme complet du mercredi 4 août en heures françaises

Les Israéliennes Eden Blecher et Shelly Bobritsky en natation synchronisée à Tokyo le 2 août 2021

18 nouvelles médailles d'or (ainsi que l'argent et le bronze qui vont avec) vont être distribuées à Tokyo, mercredi 4 août. La première finale débute dès 23h30 heure française, mardi 3 août, avec le 10 km dames en natation (eau libre). En athlétisme, il y en a cinq, une dans la nuit - 400 m haies dames (4h30) - et quatre en début d'après-midi - 3.000 m steeple dames (13h00), marteau messieurs (13h15), 800 m messieurs (14h05), 200 m messieurs (14h55).

En skateboard, l'épreuve du Park dames livre son verdict à partir de 5h30. En voile, si le temps le permet, les médaillés seront connus en 470 messieurs (7h33) et en 470 dames (8h33). En boxe, place à l'épilogue chez mi-lourds (81 kg) messieurs (8h35). En cyclisme sur piste, c'est l'heure de la poursuite par équipe messieurs (11h06). En équitation, l'épreuve du saut d'obstacles individuel débute à 12h.

Les cinq dernières finales concernent la natation synchronisée avec le duo dames (12h30), l'haltérophilie avec les +109 kg messieurs (12h50) et la lutte avec la gréco-romaine 67 kg messieurs (12h55), la gréco-romaine 87 kg messieurs (13h30) et la libre 62 kg dames (14h20). À suivre aussi, les quarts de finale dames en basket, hand et volley. Découvrez le programme exhaustif.

JO Tokyo 2021 : le programme de mercredi 4 août

Athlétisme :

02h00 : Décathlon - 100 m

02h05 : Javelot messieurs (Qualifications)

02h35 : Heptathlon - 100 m haies

02h55 : Décathlon - Longueur

03h35 : Heptathlon - Hauteur

04h00 : 110 m haies messieurs Demi-finales

04h30 : 400 m haies dames Finale

04h40 : Décathlon - Poids

11h30 : Décathlon - Hauteur

12h00 : 1500 m dames Demi-finales

12h05 : Heptathlon - Poids

12h30 : 400 m dames Demi-finales

13h00 : 3000 m steeple dames Finale

13h15 : Marteau messieurs Finale

13h30 : Heptathlon - 200 m

14h05 : 800 m messieurs Finale

14h30 : Décathlon - 400 m

14h55 : 200 m messieurs Finale

Base-ball :

05h00 : 2e tour - Repêchage

12h00 : Demi-finale

Basket-ball (Quarts de finale dames) :

03h00 : Chine - Serbie

06h40 : Australie - Etats-Unis

10h20 : Japon - Belgique

14h00 : Espagne - France

Beach-volley (Quarts de finale messieurs) :

02h00 : Russie - Norvège

03h00 : Lettonie - Brésil

14h00 : Allemagne - Russie

15h00 : Qatar - Italie

Boxe :

07h00 : Mouche (51 kg) dames Demi-finales

07h30 : Mi-moyens (69 kg) dames Demi-finales

08h03 : Super-lourds (+91 kg) messieurs Demi-finales

08h35 : Mi-lourds (81 kg) messieurs Finale

Canoë-kayak - Ligne :

02h30 : K1 - 200 m messieurs Tour préliminaire

03h05 : C1 - 200 m dames Tour préliminaire

03h40 : K1 - 500 m dames Tour préliminaire

04h22 : K2 - 1000 m messieurs Tour préliminaire

Cyclisme sur piste :

08h30 : Vitesse messieurs Qualification

09h10 : Keirin dames Tour préliminaire

10h45 : Poursuite par équipe messieurs Finales

Eau libre :

23h30 : Marathon 10 km dames Finale

Equitation :

12h00 : Saut d'obstacles individuel Finale

Escalade :

10h00 : Vitesse dames Tour préliminaire

11h00 : Bloc dames Tour préliminaire

14h10 : Difficulté dames Tour préliminaire

14h10 : Épreuve combinée dames Tour préliminaire

Golf :

00h30 : Individuel dames 1er tour

Haltérophilie :

12h50 : +109 kg messieurs Finale

Handball (Quarts de finale dames) :

02h30 : Monténégro - Comité olympique de Russie

06h15 : Norvège - Hongrie

10h00 : Suède - Corée du Sud

13h45 : France - Pays-Bas

Hockey sur gazon (Demi-finales dames) :

03h30 : Pays-Bas - Grande-Bretagne

12h00 : Argentine - Inde

Lutte :

11h15 : Lutte libre (57 kg) messieurs Demi-finales

11h35 : Lutte libre (86 kg) messieurs Demi-finales

11h45 : Lutte libre (57 kg) dames Demi-finales

12h30 : Lutte gréco-romaine (67 kg) messieurs Match pour la 3e place et finale

13h05 : Lutte gréco-romaine (87 kg) messieurs Match pour la 3e place et finale

13h55 : Lutte libre (62 kg) dames Match pour la 3e place et finale

Natation synchronisée :

12h30 : Duo dames Finale

Plongeon :

08h00 : Haut vol dames Tour préliminaire

Skateboard :

02h00 : Park dames Tour préliminaire

Tennis de table :

03h00 : Par équipes dames Demi-finale

07h30 : Par équipes messieurs Demi-finale N°1

12h30 : Par équipes messieurs Demi-finale N°2

Voile :

07h33 : 470 messieurs Finale

08h33 : 470 dames Finale

Volley-ball (Quarts de finale dames) :

02h00 : Corée du Sud - Turquie

06h00 : République dominicaine - Etats-Unis

10h00 : Serbie - Italie

14h30 : Brésil - Russie

Water-polo (Quarts de finale messieurs) :

07h00 : Etats-Unis - Espagne

08h30 : Grèce - Monténégro

11h20 : Italie - Serbie

12h50 : Hongrie - Croatie