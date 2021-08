Jeux Olympiques 2021 : ces petites nations qui font l'histoire

Les Jeux Olympiques sont l'occasion d'une vie pour des athlètes de se montrer, mais aussi pour des pays de rentrer dans l'histoire. Que ce soit ceux avec des émancipations récentes comme le Kosovo qui, petit à petit, prend part aux plus prestigieuses compétitions, ou d'autres comme les Philippines qui ont très longtemps attendu leur moment de gloire.

Lors de cette première semaine des Jeux de Tokyo, ce sont les Bermudes qui se sont illustrés. Ce territoire d'outre-mer britannique, dans les Caraïbes, participe depuis 1936 aux jeux d'été, avec une seule médaille, en bronze, remportée en 1976 par Clarence Hill. Mais Flora Duffy est devenue la première athlète de la nation à rapporter une médaille d'or en triathlon.

Les Philippines aussi ont connu leur première médaille d'or de leur histoire, malgré 22 participations, grâce à Hidilyn Diaz en haltérophilie. Porto Rico aussi a brillé grâce au titre de Jasmine Camacho-Quinn au 100m haies. La 2e médaille d'or de l'histoire de ce territoire non-incorporé des États-Unis, après l'exploit de la tenniswomen Monica Puig en 2016.

Les premières médailles de l'histoire

A l'image des Bermudes, d'autres pays ont pu célébrer leur première médaille olympique. C'est le cas de la Macédoine du Nord mais aussi de Saint-Marin. Les Nord-macédoniens ont glané une médaille d'argent en taekwondo grâce à Dejan Georgievski.

Pour la principauté de Saint-Marin, enclavée en Italie, c'est en trap (discipline de tir) qu'elle a remporté les deux premières médailles de son histoire, en 16 participations. C'est aussi la plus petite nation de l'histoire, avec 33.600 habitants en 2020, à remporter une médaille lors des Jeux Olympiques.



Ces nations qui se font une place

Certaines nations parviennent à se faire des spécialités et profitent de l'arrivée de nouveaux sports aux Jeux pour se créer un palmarès. C'est le cas des Îles Fidji, grande nation de rugby, qui se sont imposées par deux fois en rugby à 7 dans le tournoi masculin à Rio et Tokyo, débloquant le compteur de médaille de l'archipel du Pacifique.

Le Kosovo, depuis son indépendance et ses premières participations en compétition officielle, a réalisé l'exploit de remporter 3 médailles, toutes en or, et toutes en judo, tout comme Grenade, grâce à son coureur de 400m Kirani James, qui a rapporté les deux médailles de l'île caribéenne, avec un titre à Londres et une médaille d'argent à Rio. Il est encore en lice pour la finale à Tokyo, pour aller, pourquoi pas, chercher une 3e médaille olympique.