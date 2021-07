Jeux Olympiques 2021 : aviron, fleuret, natation... Le film de la nuit à Tokyo

Après les hommes en or hier, les femmes se parent d'argent en deux de couple léger. Les rameuses françaises Laura Tarantola et Claire Bové se sont hissées à la 2e place de la finale derrière l'Italie et devant les Pays-Bas. Elles permettent à l'aviron français de faire mieux qu'à Rio, ou la discipline avait rapporté 2 médailles, un en or et une en bronze.

Ces médailles arrivent au moment où le judo a ralenti son rythme. Ce mercredi 28, les Français n'avaient pas récolté de médailles pour la première fois depuis le début des Jeux dans la discipline. Et cette fois, Alexandre Iddir a lui aussi perdu dès son premier combat dans les moins de 100kg.

Chez les femmes, en -78kg, Madeleine Malonga a rejoint les demi-finales et pourrait en rapporter une 11e à partir de 10h, contre un adversaire encore à définir.

L'escrime pour la 10e

Après Romain Cannone et Manon Brunet, l'équipe de France de fleuret s'est qualifiée pour la finale par équipe féminine, en s'assurant d'une nouvelle médaille pour la délégation. Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier ont battu l'Italie au bout du suspense 45-43. Leur finale se jouera à 12h55 contre la Russie sous pavillon neutre, qui a disposé des États-Unis en demi-finale.

La natation toujours en crise

Maxime Grousset a réalisé la meilleure performance française de ces Jeux en natation avec une 4e place sur 100m nage libre. Pour sa première participation, le jeune tricolore a fait forte impression en 47.72, à quelques longueurs du Russe Koselnikov, médaillé de bronze en 47.44.

Les Françaises du relais 4x200m nage libre, qualifiées en finale, n'ont pas réussi à tenir le rythme et ont fini dernière de la finale, à plus d'une seconde de la 7e place hongroise. Une déception de plus pour Charlotte Bonnet, qui n'a pas réussi à se qualifier en finale du 100m nage libre, tout comme Marie Wattel, mais aussi Yohann Ndoye-Broussard en 200m dos masculin.

Le film de la nuit

En canoë slalom féminin, la jeune française de 23 ans Marjorie Delassus s'est qualifiée pour sa première finale olympique. Après sa 17e place en qualification elle a réalisé un parcours sans faute et a pris la 5e place des demies. Elle aura une chance d'aller chercher une médaille à 8h55.

Les rugbywomen françaises débutent idéalement leur parcours olympique en dominant les Fidji pour le premier match de groupe 12 à 5. Elles affrontent le Brésil, qui sort d'une défaite 33-0 contre le Canada, à 10h heure française.

En BMX, les français ont réalisé un quasi sans faute lors des séries. Les trois hommes Joris Daudet Sylvain André et Roman Mahieu se sont qualifiés pour les demies vendredi 30 à 3h du matin en France. Chez les filles, si Manon Valentino a été sortie, Axelle Etienne s'est elle aussi qualifiée pour les demies, autour de 3h en France, aux mêmes horaires que chez les hommes.