Jeux Olympiques : Bové et Tarantola décrochent l'argent en aviron, 9e médaille pour la France

Et de neuf ! Les tricolores Claire Bové et Laura Tarantola ont remporté jeudi 29 juillet la médaille d'argent dans l'épreuve de deux de couple poids légers en aviron lors des Jeux olympiques de Tokyo. Elles offrent ainsi à la France sa neuvième médaille de la compétition.

Leur médaille s'ajoute à celle de Matthieu Androdias et Hugo Boucheron qui ont décroché l'or mercredi en deux de couple. L'or a été remporté par les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini et la médaille de bronze revient aux Hollandaises Marieke Keijser et Ilse Paulis.

"On a fait que d'attaquer tout le long, je n'avais même pas capté qu'on avait rattrapé les Hollandaises", a confié Laura Tarantola à l'arrivée. "On a tout donné, de finir deuxième c'est juste incroyable", a ajouté la Française de 27 ans qui a confié au micro de France 2 que "c'était un grand rêve de rentrer médaillée".