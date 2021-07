Jeux Olympiques 2021 : le programme complet du jeudi 29 juillet en heures françaises

17 finales sont au programme des Jeux Olympiques de Tokyo au sixième jour de compétition, qui marque aussi le début du tournoi de golf messieurs. Pour les lève-tôt en France, il y en aura d'abord quatre en aviron : deux sans barreur messieurs (2h18), deux sans barreur dames (2h30), deux de couple poids légers messieurs (2h50), deux de couple poids légers dames (3h10).

Place ensuite à la natation, toujours dans la nuit en heures françaises, avec cinq courses offrant des médailles : 800 m nage libre messieurs (3h30), 200 m brasse messieurs (3h44), 200 m papillon dames (4h28), 100 m nage libre messieurs (4h37), relais 4x200 m nage libre dames (5h31). En tir, la fosse olympique dames débute à 7h30, la fosse olympique messieurs à 8h30.

Il y aura dans la foulée le C1 dames en canoë-kayak (08h55), puis en fin de matinée l'épilogue en judo chez les -78 kg dames (11h25) et les -100 kg messieurs (11h50), en escrime au fleuret par équipes dames (12h55), en gymnastique artistique au concours général individuel dames (12h50), et en tennis de table au simple dames (14h00). Découvrez le programme exhaustif.

JO Tokyo 2021 : le programme de jeudi 29 juillet

Aviron :

01h30 : Deux sans barreur messieurs, 1e finale

02h18 : Deux sans barreur messieurs, 2e finale

01h40 : Deux sans barreur dames, finale B

02h30 : Deux sans barreur dames, finale A

01h50 : Deux de couple poids légers messieurs, finale B

02h50 : Deux de couple poids légers messieurs, finale A

02h00 : Deux de couple poids légers dames, finale B

03h10 : Deux de couple poids légers dames, finale A

03h30 : Skiff dames, 1e demi-finale

03h50 : Skiff dames, 2e demi-finale

05h00 : Skiff dames, 3e demi-finale

05h10 : Skiff dames, 4e demi-finale

04h00 : Skiff messieurs, 1e demi-finale

04h10 : Skiff messieurs, 2e demi-finale

04h40 : Skiff messieurs, 3e demi-finale

04h50 : Skiff messieurs, 4e demi-finale



Badminton :

02h00 : Double messieurs, quarts de finale

02h00 : Simple dames, 8es de finale

02h00 : Double mixte, 1e demi-finale

02h00 : Double mixte, 2e demi-finale

10h00 : Simple messieurs, 8es de finale

10h00 : Double dames, quarts de finale



Base-ball (1er tour):

12h00 - Groupe B : Israël - Corée du Sud



Basket-ball (1er tour) :

03h00 - Groupe A : Canada - Corée du Sud dames

06h40 - Groupe C : Slovénie - Japon messieurs

10h20 - Groupe A : Espagne - Serbie dames

14h00 - Groupe C : Espagne - Argentine messieurs

Beach-volley (1er tour) :

02h00 - Groupe D : Etats-Unis - Kenya dames

03h00 - Groupe A : Canada - Suisse dames

04h00 - Groupe D : Etats-Unis - Argentine messieurs

08h00- Groupe A : Allemagne - Pays-Bas dames

09h00 - Groupe B : République tchèque - Mexique messieurs

10h00 - Groupe B : Comité Olympique Russe - Lettonie messieurs

13h00 - Groupe C : Chine - Argentine dames

14h00 - Groupe C : Brésil - Canada dames

15h00 - Groupe D : Brésil - Pays-Bas messieurs

BMX :

03h00 : Individuel messieurs Quarts de finale

03h21 : Individuel dames Quarts de finale

Boxe

04h00 : Moyens (75 kg) messieurs 8es de finale

05h03 : Super-lourds (+91 kg) messieurs 8es de finale

06h06 : Mouches (51 kg) dames 8e des finale

Canoë-kayak - Slalom

07h00 : C1 dames Demi-finales

08h55 : C1 dames Finale

Escrime

03h50 : Fleuret par équipes dames



Golf

00h30 : Tournoi messieurs/1er tour

Gymnastique artistique

12h50 : Concours général individuel dames, finale



Handball (1er tour dames)

02h00 - Groupe A : Pays-Bas - Angola

04h00 - Groupe B : Espagne - Brésil

07h15 - Groupe A : Japon - Corée du Sud

09h15 - Groupe A : Monténégro - Norvège

12h30 - Groupe B : Hongrie - Russie

14h30 - Groupe B : Suède - France



Hockey sur gazon (1er tour)

02h30 - Groupe A: Inde - Argentine messieurs

03h00 - Groupe B: Belgique - Canada messieurs

04h45 : - Groupe B: Afrique du Sud - Allemagne messieurs

05h15 - Groupe B: Pays-Bas - Grande-Bretagne messieurs

11h30 - Groupe B: Espagne - Chine dames

12h00 - Groupe A: Grande-Bretagne - Pays-Bas dames

13h45 - Groupe B: Japon - Argentine dames

14h15 - Groupe B: Nouvelle-Zélande - Australie dames

Judo :

04h00 : -100 kg messieurs

04h00 : -78 kg dames

Natation :

03h30 : 800 m nage libre messieurs, finale

03h44 : 200 m brasse messieurs, finale

03h53 : 100 m nage libre dames, 1e demi-finale

03h58 : 100 m nage libre dames, 2e demi-finale

04h04 : 200 m dos messieurs, 1e demi-finale

04h11 : 200 m dos messieurs, 2e demi-finale

04h28 : 200 m papillon dames, finale

04h37 : 100 m nage libre messieurs, finale

04h54 : 200 m brasse dames, 1e demi-finale

05h01 : 200 m brasse dames, 2e demi-finale

05h08 : 200 m 4 nages messieurs, 1e demi-finale

05h14 : 200 m 4 nages messieurs, 2e demi-finale

05h31 : Relais 4x200 m nage libre dames, finale

12h00 : 800 m nage libre dames séries

12h43 : 100 m papillon messieurs séries

13h05 : 200 m dos dames séries

13h21 : Relais 4x100 m 4 nages mixte séries

Rugby à 7 (1er tour dames) :

02h00 - Groupe B : France - Fidji

02h30 - Groupe B : Canada - Brésil

03h00 - Groupe C : Etats-Unis - Chine

03h30 - Groupe C : Australie - Japon

04h00 - Groupe A : Russie - Grande-Bretagne

04h30 - Groupe A : Nouvelle-Zélande - Kenya

09h30 - Groupe B : Canada - Fidji

10h00 - Groupe B : France - Brésil

10h30 - Groupe C : Australie - Chine

11h00 - Groupe C : Etats-Unis - Japon

11h30 - Groupe A : Nouvelle-Zélande - Grande-Bretagne

12h00 - Groupe A : Russie - Kenya

Tennis de table :

04h00 : Simple dames, demi-finale

05h00 : Simple dames, demi-finale

13h00 : Simple dames, match pour la 3e place

14h00 : Simple dames, finale

08h00 : Simple messieurs, 1e demi-finale

09h00 : Simple messieurs, 2e demi-finale

Tir :

02h00 : Pistolet à 25 m dames Tour préliminaire

02h00 : Fosse olympique dames Tour préliminaire

02h50 : Fosse olympique messieurs Tour préliminaire



Tir à l'arc :

02h30 : Individuel messieurs, 32es de finale

02h56 : Individuel dames, 32es de finale

Voile :

05h05 : Laser messieurs

05h05 : 470 dames

05h05 : Nacra 17 mixte

05h15 : Laser Radial dames

06h05 : RS:X (planche à voile) dames

07h35 : Finn messieurs

08h05 : 470 messieurs

08h20 : RS:X (planche à voile) messieurs

Volley-ball (1er tour dames) :

02h00 - Groupe B : Italie - Argentine

04h05 - Groupe A : Corée du Sud - République dominicaine

07h20 - Groupe A : Serbie - Kenya

09h25 - Groupe B : Chine - Russie

12h40 - Groupe A : Japon - Brésil

14h45 - Groupe B : Etats-Unis - Turquie

Water-polo (1er tour messieurs) :

03h00 - Groupe A : Hongrie - Afrique du Sud

04h30 - Groupe B : Espagne - Kazakhstan

07h00 - Groupe A : Etats-Unis - Italie

08h30 - Groupe B : Croatie - Monténégro

11h20 - Groupe A : Grèce - Japon

12h50 - Groupe B : Serbie - Australie