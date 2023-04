Jeux 2024 : Marie-Amélie Le Fur veut "offrir une belle image du sport paralympique"

Le coup d'envoi des Jeux paralympiques 2024 de Paris sera donné dans moins de 500 jours. La cérémonie d'ouverture, qui se déroulera entre les Champs-Elysées et la place de la Concorde, en sera assurément un moment fort. "Cette cérémonie va être magique, de voir notre délégation plus nombreuse que jamais. J’ai hâte de voir ces Jeux s’ouvrir et offrir une belle image du sport paralympique au cœur de Paris. Tout cela me donne envie de vibrer, de les encourager et de les célébrer", a espéré Marie Amélie-Le Fur, présidente du comité paralympique 2024, dimanche 16 avril sur l'antenne de RTL.

"Les Champs-Elysées sont un lieu de célébration unique, comme les deux victoires en Coupe du monde de foot. C’est un lieu emblématique et c’est une fierté de se dire que les athlètes paralympiques vont défiler sur la plus belle avenue du monde. Ça va offrir une expérience extraordinaire pour les athlètes", s'est enthousiasmée l’ancienne athlète paralympique, médaillée neuf fois aux Jeux dont deux en or.

"On a l’ambition de revoir la France au sein du top 10"

Marie-Amélie Le Fur a également admis la nécessité de mieux expliquer le sport paralympique, souvent incompris des spectateurs en raison du grand nombre de catégories de handicaps. "Le comité paralympique doit travailler pour expliquer au mieux ce que sont les sports paralympiques, et qui sont les visages de cette équipe de France paralympique. On a 500 jours pour le faire. C’est sûr qu’on ne peut pas apprécier un sport si on est incapables de le lire, de ressentir les émotions", reconnaît l'ancienne championne. "Quand on se plonge dedans et qu’on comprend la schématique, on arrive à se détacher de la catégorie et apprécier le geste sportif", a-t-elle tout de même assuré.

La présidente du comité paralympique 2024 veut également voir une équipe de France performante, après une édition 2021 à Tokyo un peu décevante. La délégation tricolore avait obtenu 54 médailles mais n’avait terminé qu’à la 14e place finale, très loin des meilleures nations. "Cela ne nous suffira pas de finir 14e. On a l’ambition de revoir la France au sein du top 10", souhaite Marie-Amélie Le Fur. "Il faut chercher plus de médailles d’or si on veut peser parmi les nations. Nos athlètes sont maintenant mieux accompagnés que par le passé, j’espère que cet investissement nous permettra de briller."

