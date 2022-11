Coupe du monde : "Avec tous nos estropiés, on ramènerait 15 médailles d'or aux Jeux paralympiques"

Coupe du Monde : "avec tous nos estropiés, on ramenait 15 médailles d'or aux Jeux Paralympiques"

À la suite de l'entretien d'Amandine Bégot avec Didier Deschamps, Philippe Caverivière démarre sa chronique du mercredi 16 novembre avec le morceau Tous Ensemble de Johnny Hallyday, hymne des Bleus pour la Coupe du monde 2002. Passionné de sport, le chroniqueur était heureux d'écouter le sélectionneur des Bleus sur l'antenne de RTL. "D’habitude, Amandine reçoit des écrivains, des médecins, des politiques, là, on a un sportif, pour une fois que je pouvais comprendre ce que raconte l’invité, je n'allais pas rater ça".

Pogba, Kanté, Kimpembe et récemment Nkunku, Didier Deschamps doit faire sans de nombreux blessés à l'occasion de cette Coupe du monde 2022. "C'est con que ce soit la Coupe du monde et pas les Jeux paralympiques parce qu'avec tous nos estropiés, on ramènerait 15 médailles d'or", assure Philippe Caverivière.

Lors de cette Coupe du monde au Qatar, David Guetta, sosie de Philippe Caverivère, a accepté de se produire durant cette compétition. Contrairement à Rod Stevwart qui a refusé 1 million de dollars pour chanter lors de ce Mondial. L'humoriste a peut-être une explication sur le choix du DJ français. "Ce n'est pas qu'il s'en fout des Droits de l'Homme mon David, ça fait 40 ans qu'il bosse en boîte de nuit, il est complétement sourd à cause des basses, il n'entend pas les associations qui gueulent".



